Рецепт от немецких поваров: с таким пирогом забудете даже о пицце
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Приготовьтесь: у вас будут просить добавку
Если вы любитель итальянской пиццы и перепробовали все ее рецепты, предлагаем немного поэкспериментировать. Сегодня мы с вами приготовим весьма необычный пирог, с которым вы забудете даже о пицце.
Вместе с "Важно знать" мы приготовим любимый немцами пирог с луком, беконом и сыром под названием "Фламмкухен". Невероятно сытная, божественно вкусная, и при этом довольно простая в приготовлении выпечка не оставит никого равнодушным.
Как приготовить немецкий пирог "Фламмкухен"
Ингредиенты:
- 380 г муки;
- 200 мл воды;
- 8 г свежих дрожжей;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 0,5 ч. л. сахара;
- 200 г сметаны;
- 1 куриное яйцо;
- 75 г твердого сыра;
- 100 г копченой ветчины;
- 1 луковица;
- зеленый лук;
- соль, перец, мускатный орех — по вкусу.
Способ приготовления:
- В подогретой воде разведите дрожжи, добавьте сахар и оставьте на 15 минут настоятся. Через указанное время добавьте в просеянную муку дрожжевую смесь и 1 ложку растительного масла. Посолите, замесите тесто и оставьте на полчаса в теплом месте.
- Лук нарежьте мелко, луковицу — полукольцами. Сыр натрите на терке, ветчину нарежьте полосками.
- В отдельной посудине взбейте яйцо, добавьте сметану, сыр, весь лук, оставшееся масло и специи. Посолите и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте и поместите на выстеленный пергаментом противень. Сформируйте бортики, выложите на тесто начинку и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
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