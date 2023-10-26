Укр

Рецепт от немецких поваров: с таким пирогом забудете даже о пицце

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
10609
Идеальное блюдо для долгих осенних вечеров
Идеальное блюдо для долгих осенних вечеров. Фото vazhnoznat.com

Приготовьтесь: у вас будут просить добавку

Если вы любитель итальянской пиццы и перепробовали все ее рецепты, предлагаем немного поэкспериментировать. Сегодня мы с вами приготовим весьма необычный пирог, с которым вы забудете даже о пицце.

Вместе с "Важно знать" мы приготовим любимый немцами пирог с луком, беконом и сыром под названием "Фламмкухен". Невероятно сытная, божественно вкусная, и при этом довольно простая в приготовлении выпечка не оставит никого равнодушным.

Как приготовить немецкий пирог "Фламмкухен"

Ингредиенты:

  • 380 г муки;
  • 200 мл воды;
  • 8 г свежих дрожжей;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 ч. л. сахара;
  • 200 г сметаны;
  • 1 куриное яйцо;
  • 75 г твердого сыра;
  • 100 г копченой ветчины;
  • 1 луковица;
  • зеленый лук;
  • соль, перец, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В подогретой воде разведите дрожжи, добавьте сахар и оставьте на 15 минут настоятся. Через указанное время добавьте в просеянную муку дрожжевую смесь и 1 ложку растительного масла. Посолите, замесите тесто и оставьте на полчаса в теплом месте.
  2. Лук нарежьте мелко, луковицу — полукольцами. Сыр натрите на терке, ветчину нарежьте полосками.
  3. В отдельной посудине взбейте яйцо, добавьте сметану, сыр, весь лук, оставшееся масло и специи. Посолите и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте и поместите на выстеленный пергаментом противень. Сформируйте бортики, выложите на тесто начинку и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить необычное итальянское блюдо — кальцоне с мясом. Из простых продуктов у вас получится невероятная вкуснятина.

Теги:
#Германия #Рецепт #Пирог #Готовим дома