Рецепт от немецких поваров: с таким пирогом забудете даже о пицце

Приготовьтесь: у вас будут просить добавку

Если вы любитель итальянской пиццы и перепробовали все ее рецепты, предлагаем немного поэкспериментировать. Сегодня мы с вами приготовим весьма необычный пирог, с которым вы забудете даже о пицце.

Вместе с "Важно знать" мы приготовим любимый немцами пирог с луком, беконом и сыром под названием "Фламмкухен". Невероятно сытная, божественно вкусная, и при этом довольно простая в приготовлении выпечка не оставит никого равнодушным.

Как приготовить немецкий пирог "Фламмкухен"

Ингредиенты:

380 г муки;

200 мл воды;

8 г свежих дрожжей;

3 ст. л. растительного масла;

0,5 ч. л. сахара;

200 г сметаны;

1 куриное яйцо;

75 г твердого сыра;

100 г копченой ветчины;

1 луковица;

зеленый лук;

соль, перец, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления:

В подогретой воде разведите дрожжи, добавьте сахар и оставьте на 15 минут настоятся. Через указанное время добавьте в просеянную муку дрожжевую смесь и 1 ложку растительного масла. Посолите, замесите тесто и оставьте на полчаса в теплом месте. Лук нарежьте мелко, луковицу — полукольцами. Сыр натрите на терке, ветчину нарежьте полосками. В отдельной посудине взбейте яйцо, добавьте сметану, сыр, весь лук, оставшееся масло и специи. Посолите и тщательно перемешайте все ингредиенты. Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте и поместите на выстеленный пергаментом противень. Сформируйте бортики, выложите на тесто начинку и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

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