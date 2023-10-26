Такими варениками любят полакомиться в Польше: вас удивит необычное сочетание
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1030
Оглянуться не успеете, как их сметут со стола
У многих народов мира есть традиционные блюда из теста, однако самый богатый выбор начинок — только у любимых вареников. Мы готовим их с картофелем, творогом или ягодами — рецептов этого блюда невероятное множество.
Сегодня со Smachnonews мы приготовим необычные вареники – с картофелем и домашним сыром. Их еще называют вареники по-польски — в Польше это очень популярное блюдо. Это достаточно необычный рецепт, ведь готовят их с двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.
Как приготовить вареники по-польски
Ингредиенты:
Для теста:
- 350 г муки;
- 200 г горячей воды;
- 3 ст. л. масла;
- половина ч. л. соли;
- 1 яйцо.
Для начинки:
- 400 г картофельного пюре;
- 1 яйцо;
- 200 г домашнего сыра;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Муку смешиваем с маслом и кипятком, быстро перемешиваем все ложкой.
- Яйцо разбиваем в блюдце или маленькую миску, добавляем соль, взбиваем с помощью вилки или венчика. Отправляем его в остывшее тесто, все тщательно перемешиваем. Готовое тесто вымешиваем до однородного состояния и убираем в холодильник на полчаса.
- Готовим картофельное пюре и охлаждаем. Добавляем к нему творог, сырое яйцо и все перемешиваем.
- Через указанное время достаем тесто, раскатываем, делим на небольшие кусочки. Раскатываем их, в середину кладем начинку и защипываем.
- Вареники отправляем в подсоленную кипящую воду и варим 3 – 4 минуты до готовности.
Подаем вареники по-польски с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Это невероятно вкусно.