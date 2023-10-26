Укр

Такими варениками любят полакомиться в Польше: вас удивит необычное сочетание

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
1030
Удивите семью причудливым блюдом
Удивите семью причудливым блюдом. Фото smachnonews.24tv.ua

Оглянуться не успеете, как их сметут со стола

У многих народов мира есть традиционные блюда из теста, однако самый богатый выбор начинок — только у любимых вареников. Мы готовим их с картофелем, творогом или ягодами — рецептов этого блюда невероятное множество.

Сегодня со Smachnonews мы приготовим необычные вареники – с картофелем и домашним сыром. Их еще называют вареники по-польски — в Польше это очень популярное блюдо. Это достаточно необычный рецепт, ведь готовят их с двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.

Как приготовить вареники по-польски

Ингредиенты:

Для теста:

  • 350 г муки;
  • 200 г горячей воды;
  • 3 ст. л. масла;
  • половина ч. л. соли;
  • 1 яйцо.

Для начинки:

  • 400 г картофельного пюре;
  • 1 яйцо;
  • 200 г домашнего сыра;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Муку смешиваем с маслом и кипятком, быстро перемешиваем все ложкой.
  2. Яйцо разбиваем в блюдце или маленькую миску, добавляем соль, взбиваем с помощью вилки или венчика. Отправляем его в остывшее тесто, все тщательно перемешиваем. Готовое тесто вымешиваем до однородного состояния и убираем в холодильник на полчаса.
  3. Готовим картофельное пюре и охлаждаем. Добавляем к нему творог, сырое яйцо и все перемешиваем.
  4. Через указанное время достаем тесто, раскатываем, делим на небольшие кусочки. Раскатываем их, в середину кладем начинку и защипываем.
  5. Вареники отправляем в подсоленную кипящую воду и варим 3 – 4 минуты до готовности.

Подаем вареники по-польски с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Это невероятно вкусно.

Теги:
#Вареники #Польша #Рецепт #Готовим дома