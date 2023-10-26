Такими варениками любят полакомиться в Польше: вас удивит необычное сочетание

Оглянуться не успеете, как их сметут со стола

У многих народов мира есть традиционные блюда из теста, однако самый богатый выбор начинок — только у любимых вареников. Мы готовим их с картофелем, творогом или ягодами — рецептов этого блюда невероятное множество.

Сегодня со Smachnonews мы приготовим необычные вареники – с картофелем и домашним сыром. Их еще называют вареники по-польски — в Польше это очень популярное блюдо. Это достаточно необычный рецепт, ведь готовят их с двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.

Как приготовить вареники по-польски

Ингредиенты:

Для теста:

350 г муки;

200 г горячей воды;

3 ст. л. масла;

половина ч. л. соли;

1 яйцо.

Для начинки:

400 г картофельного пюре;

1 яйцо;

200 г домашнего сыра;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Муку смешиваем с маслом и кипятком, быстро перемешиваем все ложкой. Яйцо разбиваем в блюдце или маленькую миску, добавляем соль, взбиваем с помощью вилки или венчика. Отправляем его в остывшее тесто, все тщательно перемешиваем. Готовое тесто вымешиваем до однородного состояния и убираем в холодильник на полчаса. Готовим картофельное пюре и охлаждаем. Добавляем к нему творог, сырое яйцо и все перемешиваем. Через указанное время достаем тесто, раскатываем, делим на небольшие кусочки. Раскатываем их, в середину кладем начинку и защипываем. Вареники отправляем в подсоленную кипящую воду и варим 3 – 4 минуты до готовности.

Подаем вареники по-польски с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Это невероятно вкусно.