Старый рецепт бюджетной намазки на хлеб: закусочная классика праздничного стола
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Таких бутербродиков можно готовить сразу двойную порцию
Мы делились рецептом интересной и нежной грибной намазки. Теперь рассказываем, как приготовить классическую закуску – бутерброды с сардиной.
Такая намазка из сардин, лука и яйца готовится просто. Рецепт можно усовершенствовать другими ингредиентами, такими как плавленый сыр или зелень.
Ингредиенты:
- Сардина в масле – банка
- Яйцо куриное – 3 шт
- Лук репчатый – 1 шт.
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль – щепотка
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Вкрутую отвариваем яйца. Переводим их сразу в горячую воду. Когда они остынут, чистим.
- Белок и желток нарезаем маленькими кубиками. Лук также нарезаем очень мелко. Заливаем ее крутым кипятком и оставляем на 5 минут.
- Лук отбрасываем на сито и промываем холодной водой. Оставляем стекать.
- В это время консервированные сардины достаем из растительного масла, перетираем вилкой на мелкую массу. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в одну миску. Туда же с сита перекладываем сухой лук.
- Заправляем майонезом. По вкусу солим и перчим.
Осталось только смазать паштет на хлеб. Еще вкуснее будет, если специально приготовить гренки. Гренки – это отличная закуска, даже без намазки. Мы рассказывали, как приготовить их сладкими.