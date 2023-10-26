Старый рецепт бюджетной намазки на хлеб: закусочная классика праздничного стола

Таких бутербродиков можно готовить сразу двойную порцию

Мы делились рецептом интересной и нежной грибной намазки. Теперь рассказываем, как приготовить классическую закуску – бутерброды с сардиной.

Такая намазка из сардин, лука и яйца готовится просто. Рецепт можно усовершенствовать другими ингредиентами, такими как плавленый сыр или зелень.

Ингредиенты:

Сардина в масле – банка

Яйцо куриное – 3 шт

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль – щепотка

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкрутую отвариваем яйца. Переводим их сразу в горячую воду. Когда они остынут, чистим. Белок и желток нарезаем маленькими кубиками. Лук также нарезаем очень мелко. Заливаем ее крутым кипятком и оставляем на 5 минут. Лук отбрасываем на сито и промываем холодной водой. Оставляем стекать. В это время консервированные сардины достаем из растительного масла, перетираем вилкой на мелкую массу. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в одну миску. Туда же с сита перекладываем сухой лук. Заправляем майонезом. По вкусу солим и перчим.

Осталось только смазать паштет на хлеб. Еще вкуснее будет, если специально приготовить гренки. Гренки – это отличная закуска, даже без намазки. Мы рассказывали, как приготовить их сладкими.