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Старый рецепт бюджетной намазки на хлеб: закусочная классика праздничного стола

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Выходит очень вкусно и совсем недорого
Выходит очень вкусно и совсем недорого. Фото shuba.life

Таких бутербродиков можно готовить сразу двойную порцию

Мы делились рецептом интересной и нежной грибной намазки. Теперь рассказываем, как приготовить классическую закуску – бутерброды с сардиной.

Такая намазка из сардин, лука и яйца готовится просто. Рецепт можно усовершенствовать другими ингредиентами, такими как плавленый сыр или зелень.

Ингредиенты:

  • Сардина в масле – банка
  • Яйцо куриное – 3 шт
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вкрутую отвариваем яйца. Переводим их сразу в горячую воду. Когда они остынут, чистим.
  2. Белок и желток нарезаем маленькими кубиками. Лук также нарезаем очень мелко. Заливаем ее крутым кипятком и оставляем на 5 минут.
  3. Лук отбрасываем на сито и промываем холодной водой. Оставляем стекать.
  4. В это время консервированные сардины достаем из растительного масла, перетираем вилкой на мелкую массу. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в одну миску. Туда же с сита перекладываем сухой лук.
  5. Заправляем майонезом. По вкусу солим и перчим.

Осталось только смазать паштет на хлеб. Еще вкуснее будет, если специально приготовить гренки. Гренки – это отличная закуска, даже без намазки. Мы рассказывали, как приготовить их сладкими.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Закуска #Бутерброды #намазка