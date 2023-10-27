Угостите такой картошечкой друзей - и они обязательно попросят рецепт
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Вы накормите близких и друзей без особых хлопот
Картофель – важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать по-селянски, варим вкусное картофельное пюре и готовим ленивые вареники.
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим из картофеля необычное блюдо. Сначала мы ее отварим, а затем поджарим вместе с сыром. Попробуете раз – и вы уже больше не сможете отказаться от такого блюда.
Как приготовить картофель с сыром
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- подсолнечное масло;
- сливочное масло – 50 г;
- сыр – 100 г;
- соль, черный перец, сладкая паприка – по вкусу;
- петрушка – для подачи.
Способ приготовления:
- Картошку моем, чистым, выкладываем в кастрюлю. Заливаем ее водой, доводим до кипения. Солим по своему вкусу и варим до готовности.
- Сыр натираем на большой терке. Чеснок чистим и мелко нарезаем. Петрушку моем, мелко нарезаем.
- Сковороду разогреваем, вливаем растительное масло и выкладываем кусочек сливочного масла. Выкладываем отварной картофель и слегка обжариваем.
- Картошку солим, добавляем черный перец, сладкую паприку, чеснок и перемешиваем. Посыпаем тертым сыром и накрываем крышкой.
- Готовый картофель украшаем измельченной петрушкой и подаем на стол.
А вот при приготовлении картофельного пюре рекомендуем воспользоваться секретами "Телеграфа". Пюрешка будет намного вкуснее.