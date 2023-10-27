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Угостите такой картошечкой друзей - и они обязательно попросят рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычная картошка понравится всем без исключения
Необычная картошка понравится всем без исключения. Фото babusyni-retsepty

Вы накормите близких и друзей без особых хлопот

Картофель – важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать по-селянски, варим вкусное картофельное пюре и готовим ленивые вареники.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим из картофеля необычное блюдо. Сначала мы ее отварим, а затем поджарим вместе с сыром. Попробуете раз – и вы уже больше не сможете отказаться от такого блюда.

Как приготовить картофель с сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • подсолнечное масло;
  • сливочное масло – 50 г;
  • сыр – 100 г;
  • соль, черный перец, сладкая паприка – по вкусу;
  • петрушка – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Картошку моем, чистым, выкладываем в кастрюлю. Заливаем ее водой, доводим до кипения. Солим по своему вкусу и варим до готовности.
  2. Сыр натираем на большой терке. Чеснок чистим и мелко нарезаем. Петрушку моем, мелко нарезаем.
  3. Сковороду разогреваем, вливаем растительное масло и выкладываем кусочек сливочного масла. Выкладываем отварной картофель и слегка обжариваем.
  4. Картошку солим, добавляем черный перец, сладкую паприку, чеснок и перемешиваем. Посыпаем тертым сыром и накрываем крышкой.
  5. Готовый картофель украшаем измельченной петрушкой и подаем на стол.

А вот при приготовлении картофельного пюре рекомендуем воспользоваться секретами "Телеграфа". Пюрешка будет намного вкуснее.

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома