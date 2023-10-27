Угостите такой картошечкой друзей - и они обязательно попросят рецепт

Вы накормите близких и друзей без особых хлопот

Картофель – важный продукт на нашем столе. Мы любим его запекать по-селянски, варим вкусное картофельное пюре и готовим ленивые вареники.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим из картофеля необычное блюдо. Сначала мы ее отварим, а затем поджарим вместе с сыром. Попробуете раз – и вы уже больше не сможете отказаться от такого блюда.

Как приготовить картофель с сыром

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

чеснок – 2 зубчика;

подсолнечное масло;

сливочное масло – 50 г;

сыр – 100 г;

соль, черный перец, сладкая паприка – по вкусу;

петрушка – для подачи.

Способ приготовления:

Картошку моем, чистым, выкладываем в кастрюлю. Заливаем ее водой, доводим до кипения. Солим по своему вкусу и варим до готовности. Сыр натираем на большой терке. Чеснок чистим и мелко нарезаем. Петрушку моем, мелко нарезаем. Сковороду разогреваем, вливаем растительное масло и выкладываем кусочек сливочного масла. Выкладываем отварной картофель и слегка обжариваем. Картошку солим, добавляем черный перец, сладкую паприку, чеснок и перемешиваем. Посыпаем тертым сыром и накрываем крышкой. Готовый картофель украшаем измельченной петрушкой и подаем на стол.

А вот при приготовлении картофельного пюре рекомендуем воспользоваться секретами "Телеграфа". Пюрешка будет намного вкуснее.