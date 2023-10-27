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Японские кулинары готовят панкейки по этому репепту: получатся невероятно пышными

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таких блинов вы точно еще не пробовали
Таких блинов вы точно еще не пробовали. Фото shuba.life

Ваш завтрак будет идеальным

Кто же не любит полакомиться вкусными и пышными блинами. Предлагаем разнообразить "блинное" меню блинами по-японски.

Такие японские панкейки по рецепту Shuba станут вашим любимым завтраком. Чтобы блины получились действительно высокими и пышными, используйте кольца 7 см диаметром и 4 см высотой. Такие тучки точно вам понравятся!

Как приготовить пышные панкейки по-японски

Ингредиенты на 6 порций:

  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • молоко 2,8% — 120 г;
  • экстракт ванили — 1 ч. л.;
  • мука пшеничная — 95 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — 15 г.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  2. В яйцах желтки отделите от белков. В большой миске взбейте яичные желтки и сахар до однородности.
  3. Отдельно взбейте молоко и ваниль. Добавьте мучную смесь и взбейте.
  4. В другой миске взбейте яичные белки ручным миксером до стойких пиков. Осторожно вмешивайте яичные белки в желточную смесь.
  5. Антипригарную сковороду разогрейте, сбрызните маслом. Три 7-сантиметровых круглых формы также сбрызните кулинарным спреем или маслом и поставьте их в сковородку. Каждую форму заполните примерно 3 столовыми ложками теста для блинов, готовьте под крышкой на медленном огне около 8-10 минут.
  6. Переверните блины лопаткой, накройте сковороду и готовьте еще 5 минут. Через указанное время аккуратно извлеките формы, переложите их на тарелку.

Подавайте панкейки с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Япония #Рецепт #Завтрак #Панкейки #Готовим дома