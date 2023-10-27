Японские кулинары готовят панкейки по этому репепту: получатся невероятно пышными
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Ваш завтрак будет идеальным
Кто же не любит полакомиться вкусными и пышными блинами. Предлагаем разнообразить "блинное" меню блинами по-японски.
Такие японские панкейки по рецепту Shuba станут вашим любимым завтраком. Чтобы блины получились действительно высокими и пышными, используйте кольца 7 см диаметром и 4 см высотой. Такие тучки точно вам понравятся!
Как приготовить пышные панкейки по-японски
Ингредиенты на 6 порций:
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- молоко 2,8% — 120 г;
- экстракт ванили — 1 ч. л.;
- мука пшеничная — 95 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — 15 г.
Способ приготовления:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
- В яйцах желтки отделите от белков. В большой миске взбейте яичные желтки и сахар до однородности.
- Отдельно взбейте молоко и ваниль. Добавьте мучную смесь и взбейте.
- В другой миске взбейте яичные белки ручным миксером до стойких пиков. Осторожно вмешивайте яичные белки в желточную смесь.
- Антипригарную сковороду разогрейте, сбрызните маслом. Три 7-сантиметровых круглых формы также сбрызните кулинарным спреем или маслом и поставьте их в сковородку. Каждую форму заполните примерно 3 столовыми ложками теста для блинов, готовьте под крышкой на медленном огне около 8-10 минут.
- Переверните блины лопаткой, накройте сковороду и готовьте еще 5 минут. Через указанное время аккуратно извлеките формы, переложите их на тарелку.
Подавайте панкейки с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!