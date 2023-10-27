Японские кулинары готовят панкейки по этому репепту: получатся невероятно пышными

Ваш завтрак будет идеальным

Кто же не любит полакомиться вкусными и пышными блинами. Предлагаем разнообразить "блинное" меню блинами по-японски.

Такие японские панкейки по рецепту Shuba станут вашим любимым завтраком. Чтобы блины получились действительно высокими и пышными, используйте кольца 7 см диаметром и 4 см высотой. Такие тучки точно вам понравятся!

Как приготовить пышные панкейки по-японски

Ингредиенты на 6 порций:

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 50 г;

молоко 2,8% — 120 г;

экстракт ванили — 1 ч. л.;

мука пшеничная — 95 г;

разрыхлитель — 8 г;

соль — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 15 г.

Способ приготовления:

В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В яйцах желтки отделите от белков. В большой миске взбейте яичные желтки и сахар до однородности. Отдельно взбейте молоко и ваниль. Добавьте мучную смесь и взбейте. В другой миске взбейте яичные белки ручным миксером до стойких пиков. Осторожно вмешивайте яичные белки в желточную смесь. Антипригарную сковороду разогрейте, сбрызните маслом. Три 7-сантиметровых круглых формы также сбрызните кулинарным спреем или маслом и поставьте их в сковородку. Каждую форму заполните примерно 3 столовыми ложками теста для блинов, готовьте под крышкой на медленном огне около 8-10 минут. Переверните блины лопаткой, накройте сковороду и готовьте еще 5 минут. Через указанное время аккуратно извлеките формы, переложите их на тарелку.

Подавайте панкейки с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!