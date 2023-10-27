Рецепт этих зраз попросит даже бабушка: весь секрет в необычной начинке

Поэкспериментируйте — и вам понравится

Если у вас осталось с ужина недоеденное картофельное пюре, то можно приготовить вкуснейшие зразы. Обычно их готовят с овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром., однако сегодня мы постараемся вас удивить.

Представьте: подрумяненная нежная картофельная оболочка, внутри которой спрятана сочная рыбная начинка. Именно такие зразы у вас получатся вместе с рецептом от mil_alexx. Этим блюдом можно будет наслаждаться вместе с семьей, друзьями и удобно ли взять с собой на работу. Божественно нежные зразы поразят вас в самое сердце.

Как приготовить картофельные зразы с рыбной начинкой

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 80 г;

яйца – 1 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

скумбрия – 2 банки;

вареные яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Картофель помойте, очистите, порежьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Готовый картофель размять до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо, соль, перец. Все тщательно перемешайте. Тесто для зраз готово. Очистите вареные яйца, отправьте их в отдельную тарелку. Туда же добавьте скумбрию, тщательно разомните вилкой. Из теста отщипните небольшой кусочек, заверните в него начинку, сформируйте пирожок и обваляйте его в муке. Сковороду разогрейте с растительным маслом, пожарьте зразы на среднем огне до готовности — на это уйдет по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовые зразы выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался жир. Подавайте их с соусом тартар по рецепту "Телеграфа".