Рецепт этих зраз попросит даже бабушка: весь секрет в необычной начинке
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Если у вас осталось с ужина недоеденное картофельное пюре, то можно приготовить вкуснейшие зразы. Обычно их готовят с овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром., однако сегодня мы постараемся вас удивить.
Представьте: подрумяненная нежная картофельная оболочка, внутри которой спрятана сочная рыбная начинка. Именно такие зразы у вас получатся вместе с рецептом от mil_alexx. Этим блюдом можно будет наслаждаться вместе с семьей, друзьями и удобно ли взять с собой на работу. Божественно нежные зразы поразят вас в самое сердце.
Как приготовить картофельные зразы с рыбной начинкой
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- мука – 80 г;
- яйца – 1 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для начинки:
- скумбрия – 2 банки;
- вареные яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
- Картофель помойте, очистите, порежьте и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Готовый картофель размять до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо, соль, перец. Все тщательно перемешайте. Тесто для зраз готово.
- Очистите вареные яйца, отправьте их в отдельную тарелку. Туда же добавьте скумбрию, тщательно разомните вилкой.
- Из теста отщипните небольшой кусочек, заверните в него начинку, сформируйте пирожок и обваляйте его в муке.
- Сковороду разогрейте с растительным маслом, пожарьте зразы на среднем огне до готовности — на это уйдет по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовые зразы выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался жир. Подавайте их с соусом тартар по рецепту "Телеграфа".