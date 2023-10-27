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Для салата вам даже варить ничего не нужно: просто смешайте все ингредиенты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Феерическое блюдо из простых продуктов
Феерическое блюдо из простых продуктов. Фото krainau.com

Съедят салат еще быстрее, чем вы приготовите

Самые разнообразные салаты мы готовим почти каждый день. Это отличное блюдо для семейных посиделок и на праздничный стол. Это ведь так просто: нарезал необходимые ингредиенты, добавил любимую заправку — и вкуснятина на столе.

Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем вам рецепт самого простого в приготовлении салата. Вам понадобится всего несколько бюджетных ингредиентов, а приготовление займет минимум времени и усилий. Вы можете добавить любимую зелень и наслаждаться блюдом!

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • плавленый сырок – 100 г;
  • куриное яйцо – 2 шт.;
  • корейская морковь – 180 г;
  • майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки предварительно разморозьте, очистите от упаковки и нарежьте тонкой соломкой.
  2. Куриные яйца отварите вкрутую, остудите в холодной воде, очистите от скорлупы, измельчите на крупной терке.
  3. Плавленый сыр предварительно охладите в морозильной камере – так он станет жестче и с ним легче будет работать. Натрите на крупной терке.
  4. С корейской моркови слейте лишний маринад, при необходимости разрежьте соломку на несколько частей.
  5. Соедините в салатнике все ингредиенты, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Добавьте по вкусу соль, перец, зелень и подавайте.

Рекомендуем также приготовить салат с колбасным сыром и крабовыми палочками по рецепту "Телеграфа". Из простых продуктов у вас получится ресторанное блюдо.

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#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома