Для салата вам даже варить ничего не нужно: просто смешайте все ингредиенты
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Съедят салат еще быстрее, чем вы приготовите
Самые разнообразные салаты мы готовим почти каждый день. Это отличное блюдо для семейных посиделок и на праздничный стол. Это ведь так просто: нарезал необходимые ингредиенты, добавил любимую заправку — и вкуснятина на столе.
Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем вам рецепт самого простого в приготовлении салата. Вам понадобится всего несколько бюджетных ингредиентов, а приготовление займет минимум времени и усилий. Вы можете добавить любимую зелень и наслаждаться блюдом!
Как приготовить салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- плавленый сырок – 100 г;
- куриное яйцо – 2 шт.;
- корейская морковь – 180 г;
- майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки предварительно разморозьте, очистите от упаковки и нарежьте тонкой соломкой.
- Куриные яйца отварите вкрутую, остудите в холодной воде, очистите от скорлупы, измельчите на крупной терке.
- Плавленый сыр предварительно охладите в морозильной камере – так он станет жестче и с ним легче будет работать. Натрите на крупной терке.
- С корейской моркови слейте лишний маринад, при необходимости разрежьте соломку на несколько частей.
- Соедините в салатнике все ингредиенты, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Добавьте по вкусу соль, перец, зелень и подавайте.
Рекомендуем также приготовить салат с колбасным сыром и крабовыми палочками по рецепту "Телеграфа". Из простых продуктов у вас получится ресторанное блюдо.