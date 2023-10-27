Для салата вам даже варить ничего не нужно: просто смешайте все ингредиенты

Съедят салат еще быстрее, чем вы приготовите

Самые разнообразные салаты мы готовим почти каждый день. Это отличное блюдо для семейных посиделок и на праздничный стол. Это ведь так просто: нарезал необходимые ингредиенты, добавил любимую заправку — и вкуснятина на столе.

Сегодня мы с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем вам рецепт самого простого в приготовлении салата. Вам понадобится всего несколько бюджетных ингредиентов, а приготовление займет минимум времени и усилий. Вы можете добавить любимую зелень и наслаждаться блюдом!

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

плавленый сырок – 100 г;

куриное яйцо – 2 шт.;

корейская морковь – 180 г;

майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Крабовые палочки предварительно разморозьте, очистите от упаковки и нарежьте тонкой соломкой. Куриные яйца отварите вкрутую, остудите в холодной воде, очистите от скорлупы, измельчите на крупной терке. Плавленый сыр предварительно охладите в морозильной камере – так он станет жестче и с ним легче будет работать. Натрите на крупной терке. С корейской моркови слейте лишний маринад, при необходимости разрежьте соломку на несколько частей. Соедините в салатнике все ингредиенты, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Добавьте по вкусу соль, перец, зелень и подавайте.

Рекомендуем также приготовить салат с колбасным сыром и крабовыми палочками по рецепту "Телеграфа". Из простых продуктов у вас получится ресторанное блюдо.