Эти конфетки вы приготовите из двух ингредиентов: вкусный способ забыть о других сладостях
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Ни выпечки, ни долгой возни на кухне
Если вы и ваши близкие невероятные сладкоежки, то вы уже пробовали приготовить и мармеладки к чаю, и конфеты "Баунти". Сегодня мы обрадуем вас еще одним сладким десертом.
В это сложно поверить, но фантастические конфетки по рецепту Ukr.Media можно приготовить только из двух ингредиентов – творога и шоколада. Если же на месте нет кисломолочного сыра, возьмите сливочный. Шоколад вообще подойдет любой — вы можете даже соединить горький и молочный шоколад. Этот рецепт – это настоящая находка, которую по достоинству оценят и взрослые, и дети.
Как приготовить сладкие конфеты
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр (или любой сливочный сыр) – 300 г;
- шоколад по вашему вкусу — 180 г.
Способ приготовления:
- Шоколад растопите любым удобным способом.
- Кисломолочный творог соедините с растопленным шоколадом. Получившуюся массу тщательно пробейте блендером до получения однородной консистенции.
- Форму застелите пищевой пленкой, вылейте массу, накройте сверху тоже пленкой и на несколько часов отправьте десерт в холодильник.
- Застывший десерт нарежьте на порционные конфеты и подавайте.
Подавайте конфеты с необычным кофе без воды по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!