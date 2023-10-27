Эти конфетки вы приготовите из двух ингредиентов: вкусный способ забыть о других сладостях

Ни выпечки, ни долгой возни на кухне

Если вы и ваши близкие невероятные сладкоежки, то вы уже пробовали приготовить и мармеладки к чаю, и конфеты "Баунти". Сегодня мы обрадуем вас еще одним сладким десертом.

В это сложно поверить, но фантастические конфетки по рецепту Ukr.Media можно приготовить только из двух ингредиентов – творога и шоколада. Если же на месте нет кисломолочного сыра, возьмите сливочный. Шоколад вообще подойдет любой — вы можете даже соединить горький и молочный шоколад. Этот рецепт – это настоящая находка, которую по достоинству оценят и взрослые, и дети.

Как приготовить сладкие конфеты

Ингредиенты:

кисломолочный сыр (или любой сливочный сыр) – 300 г;

шоколад по вашему вкусу — 180 г.

Способ приготовления:

Шоколад растопите любым удобным способом. Кисломолочный творог соедините с растопленным шоколадом. Получившуюся массу тщательно пробейте блендером до получения однородной консистенции. Форму застелите пищевой пленкой, вылейте массу, накройте сверху тоже пленкой и на несколько часов отправьте десерт в холодильник. Застывший десерт нарежьте на порционные конфеты и подавайте.

Подавайте конфеты с необычным кофе без воды по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!