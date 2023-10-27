И закуска, и начинка для выпечки: такую икру вы будете есть банками

Вы не почувствуете, как банка станет пустой

Разнообразные закуски — важная часть нашей жизни. Этим блюдом удобно перекусить в случае внезапного голода или нежданных гостей, их также можно подать на праздничный стол и порадовать гостей.

Сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим универсальную грибную икру. Почему универсальную? Потому что ее можно намазать на тосты и бутерброды и сытно перекусить, а можно использовать в качестве начинки для разных блюд или домашней выпечки. Икрой можно также запастись на зиму. Приготовите вы ее быстро и бюджетно практически из любых грибов. Попробуем?

Как приготовить универсальную закуску из грибов

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

лук репчатый — 2-3 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 70 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны необходимо тщательно вымыть и очистить, мелко порезать. Лук очистить, мелко порезать и обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости. Туда же отправить грибы и жарить до испарения жидкости и полной готовности грибов. Массу следует поперчить и посолить по вкусу, добавить сливочное масло и снять грибы с огня. Когда масло немного растает, а грибы немного остынут, их необходимо хорошо измельчить. Грибную икру необходимо поместить в банку и отправить в холодильник на 1-2 часа для остывания.

Для подачи икры можно использовать тарталетки или гренки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.