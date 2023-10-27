И закуска, и начинка для выпечки: такую икру вы будете есть банками
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Вы не почувствуете, как банка станет пустой
Разнообразные закуски — важная часть нашей жизни. Этим блюдом удобно перекусить в случае внезапного голода или нежданных гостей, их также можно подать на праздничный стол и порадовать гостей.
Сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим универсальную грибную икру. Почему универсальную? Потому что ее можно намазать на тосты и бутерброды и сытно перекусить, а можно использовать в качестве начинки для разных блюд или домашней выпечки. Икрой можно также запастись на зиму. Приготовите вы ее быстро и бюджетно практически из любых грибов. Попробуем?
Как приготовить универсальную закуску из грибов
Ингредиенты:
- шампиньоны — 500 г;
- лук репчатый — 2-3 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 70 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Шампиньоны необходимо тщательно вымыть и очистить, мелко порезать.
- Лук очистить, мелко порезать и обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости. Туда же отправить грибы и жарить до испарения жидкости и полной готовности грибов.
- Массу следует поперчить и посолить по вкусу, добавить сливочное масло и снять грибы с огня.
- Когда масло немного растает, а грибы немного остынут, их необходимо хорошо измельчить.
- Грибную икру необходимо поместить в банку и отправить в холодильник на 1-2 часа для остывания.
Для подачи икры можно использовать тарталетки или гренки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.