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Тарелка моментально станет пустой: идеальное филе готовится очень просто

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясо получается вкусным и сочным
Мясо получается вкусным и сочным. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Отлично и на праздник, и к семейному ужину

Куриное филе — один из самых популярных и употребляемых в пищу видов мяса среди украинцев, его едят практически всегда и везде. Ведь филе можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить из филе курицы фантастический ужин на скорую руку.

Сегодня вместе со "Школою життя" приготовим куриное филе в хрустящем кляре. Из простых продуктов вы приготовите невероятное блюдо, которое понравится и гурманам, и даже капризулям.

Как приготовить куриное филе в кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе – 700 г;
  • соль, черный перец, сушеный чеснок, паприка – по своему вкусу;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 3 ст. л.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе необходимо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца, нарезать на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо с помощью кулинарного молотка.
  2. Полученные отбивные нужно с обеих сторон посолить, поперчить, добавить специи по своему вкусу.
  3. Яйца разделить на белки и желтки. К желткам добавить молоко, щепотку соли и перемешать. Белки посолить и сбить в пышную пену.
  4. Каждую отбивную обмокнуть в желтках и молоке, затем в муке, затем в белках.
  5. Филе выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и пожарить на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. У вас никогда не будет на столе резинового сапога.

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#Рецепт #Куриное филе #Готовим дома