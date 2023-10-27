Тарелка моментально станет пустой: идеальное филе готовится очень просто
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Отлично и на праздник, и к семейному ужину
Куриное филе — один из самых популярных и употребляемых в пищу видов мяса среди украинцев, его едят практически всегда и везде. Ведь филе можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить из филе курицы фантастический ужин на скорую руку.
Сегодня вместе со "Школою життя" приготовим куриное филе в хрустящем кляре. Из простых продуктов вы приготовите невероятное блюдо, которое понравится и гурманам, и даже капризулям.
Как приготовить куриное филе в кляре
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г;
- соль, черный перец, сушеный чеснок, паприка – по своему вкусу;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 3 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- подсолнечное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе необходимо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца, нарезать на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо с помощью кулинарного молотка.
- Полученные отбивные нужно с обеих сторон посолить, поперчить, добавить специи по своему вкусу.
- Яйца разделить на белки и желтки. К желткам добавить молоко, щепотку соли и перемешать. Белки посолить и сбить в пышную пену.
- Каждую отбивную обмокнуть в желтках и молоке, затем в муке, затем в белках.
- Филе выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и пожарить на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. У вас никогда не будет на столе резинового сапога.