Тарелка моментально станет пустой: идеальное филе готовится очень просто

Отлично и на праздник, и к семейному ужину

Куриное филе — один из самых популярных и употребляемых в пищу видов мяса среди украинцев, его едят практически всегда и везде. Ведь филе можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить из филе курицы фантастический ужин на скорую руку.

Сегодня вместе со "Школою життя" приготовим куриное филе в хрустящем кляре. Из простых продуктов вы приготовите невероятное блюдо, которое понравится и гурманам, и даже капризулям.

Как приготовить куриное филе в кляре

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г;

соль, черный перец, сушеный чеснок, паприка – по своему вкусу;

яйца – 3 шт.;

молоко – 3 ст. л.;

мука – 3 ст. л.;

подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе необходимо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца, нарезать на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо с помощью кулинарного молотка. Полученные отбивные нужно с обеих сторон посолить, поперчить, добавить специи по своему вкусу. Яйца разделить на белки и желтки. К желткам добавить молоко, щепотку соли и перемешать. Белки посолить и сбить в пышную пену. Каждую отбивную обмокнуть в желтках и молоке, затем в муке, затем в белках. Филе выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и пожарить на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. У вас никогда не будет на столе резинового сапога.