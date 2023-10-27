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К Хэллоуину и не только: рецепт тыквенного пирога попросят даже друзья-кулинары

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сочный, аппетитный, ароматный и безумно вкусный тыквенный пирог с мясом
Сочный, аппетитный, ароматный и безумно вкусный тыквенный пирог с мясом. Фото zyttia.org

Максимум сытости и вкуса

Во вторник 31 октября 2023 года отмечается Хэллоуин. И если вы любите этот праздник, то без домашней выпечки с тыквой вам не обойтись.

Сегодня вместе с "УНИАН" предлагаем вам приготовить тыквенный пирог с тыквой и мясом. Этот американский десерт можно готовить осенью и зимой — тыква очень полезная и питательная. Выпечка получится очень нежной и ароматной.

Как приготовить пирог с тыквой и мясом

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • тыква — 300 г;
  • фарш мясной — 200 г;
  • вода — 190 мл;
  • растительное масло — 60 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • зира — 0,5 ч. л.;
  • желток — 1 шт. (для смазки);
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соедините воду и масло, добавте соль, все тщательно перемешать.
  2. Добавляя частями муку, замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут.
  3. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком и тыквой. Добавьте зиру, соль и перец и по желанию 2-3 ст. л. растительного масла, все тщательно перемешайте.
  4. Получившееся тесто разделите на две части и каждую часть раскатайте толщиной примерно 3 мм.
  5. Один пласт положите на противень, распределите на нем всю начинку (края оставьте свободными).
  6. Накройте начинку вторым пластом, защипните края и смажьте поверхность желтком. В центре сделайте дырочку для выхода пара.
  7. Пирог отправьте в духовку примерно на 45 минут (до подрумянивания) при температуре 190°C. Во время выпекания несколько раз открывайте духовку и сбрызгивайте на стенки водой из распылителя.

Готовый пирог сбрызните водой, накройте полотенцем. Выпечку оставьте на 10-15 минут и подавайте с любимым напитком по рецепту "Телеграфа".

Теги:
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