К Хэллоуину и не только: рецепт тыквенного пирога попросят даже друзья-кулинары

Максимум сытости и вкуса

Во вторник 31 октября 2023 года отмечается Хэллоуин. И если вы любите этот праздник, то без домашней выпечки с тыквой вам не обойтись.

Сегодня вместе с "УНИАН" предлагаем вам приготовить тыквенный пирог с тыквой и мясом. Этот американский десерт можно готовить осенью и зимой — тыква очень полезная и питательная. Выпечка получится очень нежной и ароматной.

Как приготовить пирог с тыквой и мясом

Ингредиенты:

мука — 350 г;

тыква — 300 г;

фарш мясной — 200 г;

вода — 190 мл;

растительное масло — 60 мл;

лук — 1 шт.;

зира — 0,5 ч. л.;

желток — 1 шт. (для смазки);

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините воду и масло, добавте соль, все тщательно перемешать. Добавляя частями муку, замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком и тыквой. Добавьте зиру, соль и перец и по желанию 2-3 ст. л. растительного масла, все тщательно перемешайте. Получившееся тесто разделите на две части и каждую часть раскатайте толщиной примерно 3 мм. Один пласт положите на противень, распределите на нем всю начинку (края оставьте свободными). Накройте начинку вторым пластом, защипните края и смажьте поверхность желтком. В центре сделайте дырочку для выхода пара. Пирог отправьте в духовку примерно на 45 минут (до подрумянивания) при температуре 190°C. Во время выпекания несколько раз открывайте духовку и сбрызгивайте на стенки водой из распылителя.

Готовый пирог сбрызните водой, накройте полотенцем. Выпечку оставьте на 10-15 минут и подавайте с любимым напитком по рецепту "Телеграфа".