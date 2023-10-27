К Хэллоуину и не только: рецепт тыквенного пирога попросят даже друзья-кулинары
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Максимум сытости и вкуса
Во вторник 31 октября 2023 года отмечается Хэллоуин. И если вы любите этот праздник, то без домашней выпечки с тыквой вам не обойтись.
Сегодня вместе с "УНИАН" предлагаем вам приготовить тыквенный пирог с тыквой и мясом. Этот американский десерт можно готовить осенью и зимой — тыква очень полезная и питательная. Выпечка получится очень нежной и ароматной.
Как приготовить пирог с тыквой и мясом
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- тыква — 300 г;
- фарш мясной — 200 г;
- вода — 190 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- лук — 1 шт.;
- зира — 0,5 ч. л.;
- желток — 1 шт. (для смазки);
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокой миске соедините воду и масло, добавте соль, все тщательно перемешать.
- Добавляя частями муку, замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут.
- Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком и тыквой. Добавьте зиру, соль и перец и по желанию 2-3 ст. л. растительного масла, все тщательно перемешайте.
- Получившееся тесто разделите на две части и каждую часть раскатайте толщиной примерно 3 мм.
- Один пласт положите на противень, распределите на нем всю начинку (края оставьте свободными).
- Накройте начинку вторым пластом, защипните края и смажьте поверхность желтком. В центре сделайте дырочку для выхода пара.
- Пирог отправьте в духовку примерно на 45 минут (до подрумянивания) при температуре 190°C. Во время выпекания несколько раз открывайте духовку и сбрызгивайте на стенки водой из распылителя.
Готовый пирог сбрызните водой, накройте полотенцем. Выпечку оставьте на 10-15 минут и подавайте с любимым напитком по рецепту "Телеграфа".