Один ингредиент - и ваш тыквенный супчик будут есть кастрюлями
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Будете его готовить, пока есть тыква
Тыква — невероятно вкусный и полезный продукт. Блюд из нее можно приготовить невероятное количество: от домашней выпечки до вкуснейших золотистых драников.
Сегодня мы с Shuba приготовим необычное блюдо — тыквенный суп с мускатным орехом. Нежный вкус с великолепным ароматом, с ноткой пряностей благодаря зире и мускатному ореху – идеально для прохладного осеннего дня.
Как приготовить тыквенный суп с мускатным орехом
Ингредиенты на 6 порций:
- тыква мускатная — 1.2 кг;
- масло сливочное — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- овощной бульон — 1 л;
- соль каменная, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, удалите семена, нарежьте кусочками толщиной 2 см.
- Сливочное масло растопите в большой кастрюле. Добавьте измельченный лук и готовьте до прозрачности около 8 минут.
- К луку отправьте тыкву и бульон, доведите до кипения и варите до мягкости тыквы — это должно занять 15-20 минут.
- Кусочки тыквы достаньте шумовкой, поместите в блендер и пюрируйте.
- Полученное пюре верните тыкву в кастрюлю, тщательно все перемешайте и приправьте мускатным орехом, солью и перцем.
Подавайте тыквенной суп с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.