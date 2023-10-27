Один ингредиент - и ваш тыквенный супчик будут есть кастрюлями

Будете его готовить, пока есть тыква

Тыква — невероятно вкусный и полезный продукт. Блюд из нее можно приготовить невероятное количество: от домашней выпечки до вкуснейших золотистых драников.

Сегодня мы с Shuba приготовим необычное блюдо — тыквенный суп с мускатным орехом. Нежный вкус с великолепным ароматом, с ноткой пряностей благодаря зире и мускатному ореху – идеально для прохладного осеннего дня.

Как приготовить тыквенный суп с мускатным орехом

Ингредиенты на 6 порций:

тыква мускатная — 1.2 кг;

масло сливочное — 2 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

овощной бульон — 1 л;

соль каменная, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистите, удалите семена, нарежьте кусочками толщиной 2 см. Сливочное масло растопите в большой кастрюле. Добавьте измельченный лук и готовьте до прозрачности около 8 минут. К луку отправьте тыкву и бульон, доведите до кипения и варите до мягкости тыквы — это должно занять 15-20 минут. Кусочки тыквы достаньте шумовкой, поместите в блендер и пюрируйте. Полученное пюре верните тыкву в кастрюлю, тщательно все перемешайте и приправьте мускатным орехом, солью и перцем.

Подавайте тыквенной суп с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.