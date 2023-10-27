С этим салатом вы полюбите фасоль: вкусное блюдо на скорую руку
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Салат с фасолью и куриным филе — сытное, питательное и полезное блюдо
Если вы любите сытные и вкусные салаты, то этот рецепт вам понравится. Салат с курицей, фасолью и морковью по-корейски готовится очень просто.
Его можно подавать во время обыденной трапезы или к праздничному столу — он одинаково быстро исчезнет из салатницы. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить салат с фасолью и куриной грудкой
Ингредиенты:
- Копченая куриная грудка – 1 шт.
- Морковь по-корейски – 250 г
- Репчатый лук – 1-2 шт.
- Красная фасоль -1 банка
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами и обжарить на подсолнечном масле до готовности. Дать остыть и отправить в салатник.
- Куриную грудку нарезать мелкими кубиками, добавить к луку.
- Добавить морковь по-корейски и фасоль. Заправить майонезом и тщательно перемешать.
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