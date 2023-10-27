С этим салатом вы полюбите фасоль: вкусное блюдо на скорую руку

Салат с фасолью и куриным филе — сытное, питательное и полезное блюдо

Если вы любите сытные и вкусные салаты, то этот рецепт вам понравится. Салат с курицей, фасолью и морковью по-корейски готовится очень просто.

Его можно подавать во время обыденной трапезы или к праздничному столу — он одинаково быстро исчезнет из салатницы. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить салат с фасолью и куриной грудкой

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка – 1 шт.

Морковь по-корейски – 250 г

Репчатый лук – 1-2 шт.

Красная фасоль -1 банка

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами и обжарить на подсолнечном масле до готовности. Дать остыть и отправить в салатник. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками, добавить к луку. Добавить морковь по-корейски и фасоль. Заправить майонезом и тщательно перемешать.

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