Не кашей единой: как еще можно вкусно приготовить тыкву

Печеная тыква — это полезное блюдо готовится почти без вашего участия

Некоторые употребляют тыкву только в виде молочной каши, но зря, ведь это очень полезный сезонный овощ. Из него можно готовить не только вкусные запеканки и пироги, но и просто запечь в духовке с изюмом и сливками.

Это блюдо получается нежным, нереально вкусным, ярким, полезным и из минимума ингредиентов. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить тыкву, запеченную в духовке

Ингредиенты:

600 г тыквы

100 г изюма

100 г чернослива

3 ст. л. сахара

250 мл сливок 20%

Способ приготовления:

Сухофрукты разложить в разные миски, обдать кипятком, оставить на 3 минуты. Воду слить, чернослив порезать кубиками. Тыкву нарезаем кубиками, отварим в течение 5 минут после закипания воды. Откинуть на дуршлаг. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить туда всю тыкву, посыпать ее сахаром. Сверху выложить изюм и чернослив. Залить сливками и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

А если вы любите тыкву, рекомендуем заготовить на зиму яблочное пюре со сгущенкой. Такая консервация понравится и детям и взрослым.