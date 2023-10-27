Не кашей единой: как еще можно вкусно приготовить тыкву
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Печеная тыква — это полезное блюдо готовится почти без вашего участия
Некоторые употребляют тыкву только в виде молочной каши, но зря, ведь это очень полезный сезонный овощ. Из него можно готовить не только вкусные запеканки и пироги, но и просто запечь в духовке с изюмом и сливками.
Это блюдо получается нежным, нереально вкусным, ярким, полезным и из минимума ингредиентов. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить тыкву, запеченную в духовке
Ингредиенты:
- 600 г тыквы
- 100 г изюма
- 100 г чернослива
- 3 ст. л. сахара
- 250 мл сливок 20%
Способ приготовления:
- Сухофрукты разложить в разные миски, обдать кипятком, оставить на 3 минуты.
- Воду слить, чернослив порезать кубиками.
- Тыкву нарезаем кубиками, отварим в течение 5 минут после закипания воды. Откинуть на дуршлаг.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить туда всю тыкву, посыпать ее сахаром. Сверху выложить изюм и чернослив.
- Залить сливками и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
А если вы любите тыкву, рекомендуем заготовить на зиму яблочное пюре со сгущенкой. Такая консервация понравится и детям и взрослым.