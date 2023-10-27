Вкуснее красной рыбы: хитрый способ запекания скумбрии

Весь секрет блюда – в маринаде

Мы рассказывали, как вкусно самостоятельно засолить красную рыбу. Теперь делимся рецептом вкусной скумбрии — если знать, как ее правильно приготовить, эта, на первый взгляд, простая рыба, может быть вкуснее форели.

Секрет этого рецепта – в особом маринаде. Он готовится на основе пива. Рецептом поделились на food.obozrevatel.com.

Ингредиенты:

скумбрия – 2-3 шт.

лук – 2 больших

лимонный сок – по вкусу

соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 3-4-ст.л.

яблочный уксус – 2 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

сушеный имбирь – 1 ч.л. без горки

хлопья чили – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

темное пиво – 150 мл

Способ приготовления:

Рыбу чистим. Отрезаем хвост и плавники, разрезаем на две части. Солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком, отставляем на 20 минут. Лук чистим, нарезаем четверть колечками. Обжариваем на растительном масле до прозрачности. Для маринада смешиваем темное пиво, соевый соус, яблочный уксус. Туда же добавляем измельченный чеснок, сахар, сухой имбирь, хлопья перца чили. В форму для выпечки перекладываем поджаренный лук. На эту импровизированную "подушку" кладем рыбу. Заливаем маринадом, накрываем влажным пергаментом (это немаловажная часть). Ставим рыбу в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Затем пергамент снимаем и возвращаем еще на 20 минут.

Выходит очень вкусно и просто. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить шарлотку.