Вкуснее красной рыбы: хитрый способ запекания скумбрии
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Весь секрет блюда – в маринаде
Мы рассказывали, как вкусно самостоятельно засолить красную рыбу. Теперь делимся рецептом вкусной скумбрии — если знать, как ее правильно приготовить, эта, на первый взгляд, простая рыба, может быть вкуснее форели.
Секрет этого рецепта – в особом маринаде. Он готовится на основе пива. Рецептом поделились на food.obozrevatel.com.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2-3 шт.
- лук – 2 больших
- лимонный сок – по вкусу
- соль и перец – по вкусу
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 3-4-ст.л.
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- сушеный имбирь – 1 ч.л. без горки
- хлопья чили – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
- темное пиво – 150 мл
Способ приготовления:
- Рыбу чистим. Отрезаем хвост и плавники, разрезаем на две части. Солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком, отставляем на 20 минут.
- Лук чистим, нарезаем четверть колечками. Обжариваем на растительном масле до прозрачности.
- Для маринада смешиваем темное пиво, соевый соус, яблочный уксус. Туда же добавляем измельченный чеснок, сахар, сухой имбирь, хлопья перца чили.
- В форму для выпечки перекладываем поджаренный лук. На эту импровизированную "подушку" кладем рыбу. Заливаем маринадом, накрываем влажным пергаментом (это немаловажная часть).
- Ставим рыбу в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Затем пергамент снимаем и возвращаем еще на 20 минут.
Выходит очень вкусно и просто. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить шарлотку.