Вареники по-польски: классический рецепт, который удивляет украинцев

Такая начинка многим кажется необычной

Среди множества вариантов украинских вареников есть один особенный. Вареники с картофелем и сыром едят во многих регионах Украины, и вместе с тем, для того, кто никогда их не пробовал, идея такого блюда может показаться странной.

Это блюдо часто называют вареники по-польски. Рецепт достаточно интересный и необычный. А двойная начинка отлично подчеркивает вкус блюда. Как готовить такие вареники, рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

350 граммов муки;

200 г горячей воды;

3 столовых ложки масла;

половина чайной ложки соли;

1 яйцо.

Для начинки:

400 граммов картофельного пюре;

1 яйцо;

200 граммов домашнего творога;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

К муке добавляем растительное масло. Вливаем кипяток, очень быстро перемешиваем все ложкой. Отдельно в мисочку разбиваем одно яйцо. Добавляем к нему соль, взбиваем с помощью вилки или венчика. Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом, когда последнее немного остынет. Быстро и тщательно перемешиваем. Вымешиваем тесто руками до однородного состояния. Убираем его в пищевую пленку и в холодильник на 30 минут. Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем к нему (когда остынет) творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем. Тесто раскатываем и формируем вареники с начинкой. Отвариваем вареники.

Перед подачей готовые варенички посыпаем свежайшей зеленью. Очень вкусно подавать их со сметаной или грибной подливкой.