Вареники по-польски: классический рецепт, который удивляет украинцев
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Такая начинка многим кажется необычной
Среди множества вариантов украинских вареников есть один особенный. Вареники с картофелем и сыром едят во многих регионах Украины, и вместе с тем, для того, кто никогда их не пробовал, идея такого блюда может показаться странной.
Это блюдо часто называют вареники по-польски. Рецепт достаточно интересный и необычный. А двойная начинка отлично подчеркивает вкус блюда. Как готовить такие вареники, рассказали на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 350 граммов муки;
- 200 г горячей воды;
- 3 столовых ложки масла;
- половина чайной ложки соли;
- 1 яйцо.
- Для начинки:
- 400 граммов картофельного пюре;
- 1 яйцо;
- 200 граммов домашнего творога;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- К муке добавляем растительное масло. Вливаем кипяток, очень быстро перемешиваем все ложкой. Отдельно в мисочку разбиваем одно яйцо. Добавляем к нему соль, взбиваем с помощью вилки или венчика.
- Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом, когда последнее немного остынет. Быстро и тщательно перемешиваем.
- Вымешиваем тесто руками до однородного состояния. Убираем его в пищевую пленку и в холодильник на 30 минут.
- Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем к нему (когда остынет) творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем.
- Тесто раскатываем и формируем вареники с начинкой. Отвариваем вареники.
Перед подачей готовые варенички посыпаем свежайшей зеленью. Очень вкусно подавать их со сметаной или грибной подливкой.