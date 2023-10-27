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Вареники по-польски: классический рецепт, который удивляет украинцев

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Особенность блюда – в начинке
Особенность блюда – в начинке. Фото pexels.com

Такая начинка многим кажется необычной

Среди множества вариантов украинских вареников есть один особенный. Вареники с картофелем и сыром едят во многих регионах Украины, и вместе с тем, для того, кто никогда их не пробовал, идея такого блюда может показаться странной.

Это блюдо часто называют вареники по-польски. Рецепт достаточно интересный и необычный. А двойная начинка отлично подчеркивает вкус блюда. Как готовить такие вареники, рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 350 граммов муки;
  • 200 г горячей воды;
  • 3 столовых ложки масла;
  • половина чайной ложки соли;
  • 1 яйцо.
  • Для начинки:
  • 400 граммов картофельного пюре;
  • 1 яйцо;
  • 200 граммов домашнего творога;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. К муке добавляем растительное масло. Вливаем кипяток, очень быстро перемешиваем все ложкой. Отдельно в мисочку разбиваем одно яйцо. Добавляем к нему соль, взбиваем с помощью вилки или венчика.
  2. Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом, когда последнее немного остынет. Быстро и тщательно перемешиваем.
  3. Вымешиваем тесто руками до однородного состояния. Убираем его в пищевую пленку и в холодильник на 30 минут.
  4. Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем к нему (когда остынет) творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем.
  5. Тесто раскатываем и формируем вареники с начинкой. Отвариваем вареники.

Перед подачей готовые варенички посыпаем свежайшей зеленью. Очень вкусно подавать их со сметаной или грибной подливкой.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Картофель #Начинка #Тесто