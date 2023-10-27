Лучший бюджетный холодец: для этого рецепта желатин не понадобится

Если искали идеальный рецепт холодца — вот он

Мы рассказывали, какие ошибки в приготовлении студня делают его неаппетитным. Теперь делимся рецептом действительно вкусного блюда, не требующего желатина в составе.

Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Бульон получается насыщенным по вкусу, очень хорошо застывает. В качестве мясной основы использованы свиные и куриные ножки.

Ингредиенты:

Свиные ноги – 4 штуки

Ноги куриные – 1 кг 200г

Соль – 2 ст. л. с небольшой горкой

Смесь перцев – по вкусу

Лавровый лист – несколько штук

Лук репчатый – 2 головки

Сухой чеснок – 2 ч. л.

Сухая петрушка – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Тщательно промываем свиные и куриные ножки. Дополнительно можно взять кусочки свинины или говядины. Лук нарезаем большими кусочками. Добавляем к мясу сразу соль, смеси перцев, лавровые листья. Заливаем водой так, чтобы она полностью покрыла ножки. Ставим на мощный огонь. Когда бульон закипит, начнет образовываться шум, который нужно снимать. Тогда убавляем огонь. Накрываем крышкой не плотно и варим несколько часов при умеренном кипении. Последний час варим вместе с луком. Когда мясо будет свободно отходить от костей – все готово. Вынимаем ножки из бульона. Когда остынут, счищаем мякоть. Выбираем все косточки и жесткие хрящи. Бульон процеживаем. Мясо раскладываем в чистые сухие тарелки. Распределяем умеренно. Заливаем мясо теплым бульоном. Забираем в прохладное место до полного застывания.

Такой студень получается очень вкусным, наваристым, мясо нежное. Лучше всего подавать его с картофельным пюре, а также с горчицей или хреном.