Лучший бюджетный холодец: для этого рецепта желатин не понадобится
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Если искали идеальный рецепт холодца — вот он
Мы рассказывали, какие ошибки в приготовлении студня делают его неаппетитным. Теперь делимся рецептом действительно вкусного блюда, не требующего желатина в составе.
Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Бульон получается насыщенным по вкусу, очень хорошо застывает. В качестве мясной основы использованы свиные и куриные ножки.
Ингредиенты:
- Свиные ноги – 4 штуки
- Ноги куриные – 1 кг 200г
- Соль – 2 ст. л. с небольшой горкой
- Смесь перцев – по вкусу
- Лавровый лист – несколько штук
- Лук репчатый – 2 головки
- Сухой чеснок – 2 ч. л.
- Сухая петрушка – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Тщательно промываем свиные и куриные ножки. Дополнительно можно взять кусочки свинины или говядины.
- Лук нарезаем большими кусочками. Добавляем к мясу сразу соль, смеси перцев, лавровые листья.
- Заливаем водой так, чтобы она полностью покрыла ножки. Ставим на мощный огонь. Когда бульон закипит, начнет образовываться шум, который нужно снимать. Тогда убавляем огонь. Накрываем крышкой не плотно и варим несколько часов при умеренном кипении.
- Последний час варим вместе с луком. Когда мясо будет свободно отходить от костей – все готово.
- Вынимаем ножки из бульона. Когда остынут, счищаем мякоть. Выбираем все косточки и жесткие хрящи.
- Бульон процеживаем. Мясо раскладываем в чистые сухие тарелки. Распределяем умеренно.
- Заливаем мясо теплым бульоном. Забираем в прохладное место до полного застывания.
Такой студень получается очень вкусным, наваристым, мясо нежное. Лучше всего подавать его с картофельным пюре, а также с горчицей или хреном.