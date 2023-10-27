Этот яркий соус спасет любые макароны: удивительный рецепт

Обязательно приготовьте, пока есть тыквы

Мы рассказывали, как из тыквы приготовить нежный осенний суп. Теперь делимся рецептом особенно вкусной пасты с овощным соусом.

Рецептом в своем блоге поделилась украинская кулинарная мастер Светлана Климовская. Блюдо получается очень яркое и вкусное.

Ингредиенты:

300 г тыквы

1 лук

4 зубка чеснока

2 веточки тимьяна

1 ч л копченой паприки

Соль и перец

Оливковое масло

100 г сливок 33%

500 г пасты тальятеле

150 г бекона

Сыр Пармезан

Зелень

Способ приготовления:

Тыкву чистим, нарезаем кубиком. Выкладываем его на противень, выстланный пергаментом, или в форму для запекания. Кропим оливковым маслом, добавляем соль, перец, паприку. Рядом кладем луковицу, тимьян и раздавленный чеснок. Запекаем в духовке при 180 градусах до красивого румяного цвета. Когда немного остынет, перекладываем в чашу блендера, добавляем сливки и пробиваем в состояние пасты. Отдельно жарим бекон. В кастрюле отвариваем макароны. Пасту в кастрюльке или сковороде соединяем с соусом. Прогреваем блюдо вместе.

Выкладываем на тарелки, добавляем хрустящий бекон. Присыпаем тертым сыром и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить универсальный подлив ко вторым блюдам и гарнирам.