Этот яркий соус спасет любые макароны: удивительный рецепт
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Обязательно приготовьте, пока есть тыквы
Мы рассказывали, как из тыквы приготовить нежный осенний суп. Теперь делимся рецептом особенно вкусной пасты с овощным соусом.
Рецептом в своем блоге поделилась украинская кулинарная мастер Светлана Климовская. Блюдо получается очень яркое и вкусное.
Ингредиенты:
- 300 г тыквы
- 1 лук
- 4 зубка чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 1 ч л копченой паприки
- Соль и перец
- Оливковое масло
- 100 г сливок 33%
- 500 г пасты тальятеле
- 150 г бекона
- Сыр Пармезан
- Зелень
Способ приготовления:
- Тыкву чистим, нарезаем кубиком. Выкладываем его на противень, выстланный пергаментом, или в форму для запекания. Кропим оливковым маслом, добавляем соль, перец, паприку. Рядом кладем луковицу, тимьян и раздавленный чеснок.
- Запекаем в духовке при 180 градусах до красивого румяного цвета. Когда немного остынет, перекладываем в чашу блендера, добавляем сливки и пробиваем в состояние пасты.
- Отдельно жарим бекон. В кастрюле отвариваем макароны.
- Пасту в кастрюльке или сковороде соединяем с соусом. Прогреваем блюдо вместе.
Выкладываем на тарелки, добавляем хрустящий бекон. Присыпаем тертым сыром и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить универсальный подлив ко вторым блюдам и гарнирам.