Укр

Этот яркий соус спасет любые макароны: удивительный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный рецепт сезонного блюда
Прекрасный рецепт сезонного блюда. Фото klymovska.com

Обязательно приготовьте, пока есть тыквы

Мы рассказывали, как из тыквы приготовить нежный осенний суп. Теперь делимся рецептом особенно вкусной пасты с овощным соусом.

Рецептом в своем блоге поделилась украинская кулинарная мастер Светлана Климовская. Блюдо получается очень яркое и вкусное.

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы
  • 1 лук
  • 4 зубка чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 ч л копченой паприки
  • Соль и перец
  • Оливковое масло
  • 100 г сливок 33%
  • 500 г пасты тальятеле
  • 150 г бекона
  • Сыр Пармезан
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим, нарезаем кубиком. Выкладываем его на противень, выстланный пергаментом, или в форму для запекания. Кропим оливковым маслом, добавляем соль, перец, паприку. Рядом кладем луковицу, тимьян и раздавленный чеснок.
  2. Запекаем в духовке при 180 градусах до красивого румяного цвета. Когда немного остынет, перекладываем в чашу блендера, добавляем сливки и пробиваем в состояние пасты.
  3. Отдельно жарим бекон. В кастрюле отвариваем макароны.
  4. Пасту в кастрюльке или сковороде соединяем с соусом. Прогреваем блюдо вместе.

Выкладываем на тарелки, добавляем хрустящий бекон. Присыпаем тертым сыром и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить универсальный подлив ко вторым блюдам и гарнирам.

Теги:
#Рецепт #Соус #Макароны #Тыква