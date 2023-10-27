Несколько минут на замес — и в духовку: творожный кекс к чаю на скорую руку

Нежнейший творожный кекс с ягодами

Творог может быть самостоятельным блюдом к чаю или кофе на завтрак. А также из него готовят вкусные намазки, используют в выпечке или лепят вареники.

Сырный кекс не только быстро готовится — это вкусная и полезная выпечка. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить творожный кекс

Ингредиенты:

размягченное сливочное масло — 150 г

щепотка соли

сахар — 180 г

творог — 300 г

яйца — 3 шт.

мука — 280-300 г

разрыхлитель — 10 г

ягоды — 100-150 г

Способ приготовления:

В миску с размягченным сливочным маслом добавить соль и сахар. Перебить миксером. Добавить творог, перемешать. Добавить яйца и снова перемешать до однородности. Постепенно просеять муку с разрыхлителем, замесить густое и нежное тесто. Форму диаметром 25 см, смазать сливочным маслом, выложить часть теста. На тесто выложить ягоды. Сверху выложить оставшееся тесто. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.

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