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Несколько минут на замес — и в духовку: творожный кекс к чаю на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Выпечка получается сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод
Выпечка получается сладкая, мягкая, с приятной кислинкой от ягод. Фото filizhanochka.top

Нежнейший творожный кекс с ягодами

Творог может быть самостоятельным блюдом к чаю или кофе на завтрак. А также из него готовят вкусные намазки, используют в выпечке или лепят вареники.

Сырный кекс не только быстро готовится — это вкусная и полезная выпечка. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить творожный кекс

Ингредиенты:

  • размягченное сливочное масло — 150 г
  • щепотка соли
  • сахар — 180 г
  • творог — 300 г
  • яйца — 3 шт.
  • мука — 280-300 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • ягоды — 100-150 г

Способ приготовления:

  1. В миску с размягченным сливочным маслом добавить соль и сахар. Перебить миксером.
  2. Добавить творог, перемешать.
  3. Добавить яйца и снова перемешать до однородности.
  4. Постепенно просеять муку с разрыхлителем, замесить густое и нежное тесто.
  5. Форму диаметром 25 см, смазать сливочным маслом, выложить часть теста.
  6. На тесто выложить ягоды.
  7. Сверху выложить оставшееся тесто.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.

А если вы любите творог, рекомендуем приготовить пышную творожную ватрушку по рецепту "Телеграфа". Выпечка удивит вас ароматом и потрясающим вкусом, возвращающим в детство.

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