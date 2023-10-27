Несколько минут на замес — и в духовку: творожный кекс к чаю на скорую руку
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Нежнейший творожный кекс с ягодами
Творог может быть самостоятельным блюдом к чаю или кофе на завтрак. А также из него готовят вкусные намазки, используют в выпечке или лепят вареники.
Сырный кекс не только быстро готовится — это вкусная и полезная выпечка. А рецептом с нами поделились на портале "Филижаночка".
Как приготовить творожный кекс
Ингредиенты:
- размягченное сливочное масло — 150 г
- щепотка соли
- сахар — 180 г
- творог — 300 г
- яйца — 3 шт.
- мука — 280-300 г
- разрыхлитель — 10 г
- ягоды — 100-150 г
Способ приготовления:
- В миску с размягченным сливочным маслом добавить соль и сахар. Перебить миксером.
- Добавить творог, перемешать.
- Добавить яйца и снова перемешать до однородности.
- Постепенно просеять муку с разрыхлителем, замесить густое и нежное тесто.
- Форму диаметром 25 см, смазать сливочным маслом, выложить часть теста.
- На тесто выложить ягоды.
- Сверху выложить оставшееся тесто.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.
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