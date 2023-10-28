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Ни грамма моркови в этом рецепте: по-корейски будете готовить только этот овощ

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант для любителей необычных блюд
Отличный вариант для любителей необычных блюд. Фото ukr.media

Готовится легко, а на вкус получается фантастической

Тыква — не только полезный и вкусный продукт. Это важный ингредиент большого количества блюд.

Сегодня мы вместе с Foodoboz решили поэкспериментировать и приготовить тыкву… по-корейски. Легкий в приготовлении салат обязательно всем понравится.

Как приготовить салат из тыквы по-корейски

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г.;
  • лук — 0,5 шт.;
  • зелень — маленький пучок;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • перец чили — 1-2 шт.;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 3-4 ст. л.;
  • растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • кунжутное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим и отправляем ее в глубокую миску или тарелку.
  2. Луковицу чистим, моем и нарезаем на тонкие полоски или четверть кольца.
  3. Зелень моем, сушим и измельчаем ножом на максимально мелкие кусочки.
  4. Чеснок чистим, измельчаем его на терке, ножом или пропускаем через пресс и пока откладываем.
  5. Тыкву солим, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем и слегка отжимаем руками — так тыква получится мягкой и пустит сок.
  6. В тыквенную массу вливаем уксус, соевый соус, добавляем черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем и оставляем мариноваться.
  7. На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем сюда молотый кориандр, перец чили и отправляем измельченный лук. Все перемешиваем и жарим лук до легкой золотистости.
  8. Лук отправляем к тыкве, перемешиваем и добавляем чеснок, зелень и кунжутное масло. Еще раз все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Рекомендуем также приготовить тыквенную кашу по рецепту "Телеграфа". Будет очень вкусно.

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#Рецепт #Салат #Тыква #Готовим дома