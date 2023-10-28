Ни грамма моркови в этом рецепте: по-корейски будете готовить только этот овощ

Готовится легко, а на вкус получается фантастической

Тыква — не только полезный и вкусный продукт. Это важный ингредиент большого количества блюд.

Сегодня мы вместе с Foodoboz решили поэкспериментировать и приготовить тыкву… по-корейски. Легкий в приготовлении салат обязательно всем понравится.

Как приготовить салат из тыквы по-корейски

Ингредиенты:

тыква — 500 г.;

лук — 0,5 шт.;

зелень — маленький пучок;

чеснок — 3-4 зубчика;

перец чили — 1-2 шт.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.;

соевый соус — 3-4 ст. л.;

растительное масло — 3-4 ст. л.;

кунжутное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву чистим и отправляем ее в глубокую миску или тарелку. Луковицу чистим, моем и нарезаем на тонкие полоски или четверть кольца. Зелень моем, сушим и измельчаем ножом на максимально мелкие кусочки. Чеснок чистим, измельчаем его на терке, ножом или пропускаем через пресс и пока откладываем. Тыкву солим, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем и слегка отжимаем руками — так тыква получится мягкой и пустит сок. В тыквенную массу вливаем уксус, соевый соус, добавляем черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем и оставляем мариноваться. На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем сюда молотый кориандр, перец чили и отправляем измельченный лук. Все перемешиваем и жарим лук до легкой золотистости. Лук отправляем к тыкве, перемешиваем и добавляем чеснок, зелень и кунжутное масло. Еще раз все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

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