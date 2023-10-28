Ни грамма моркови в этом рецепте: по-корейски будете готовить только этот овощ
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Готовится легко, а на вкус получается фантастической
Тыква — не только полезный и вкусный продукт. Это важный ингредиент большого количества блюд.
Сегодня мы вместе с Foodoboz решили поэкспериментировать и приготовить тыкву… по-корейски. Легкий в приготовлении салат обязательно всем понравится.
Как приготовить салат из тыквы по-корейски
Ингредиенты:
- тыква — 500 г.;
- лук — 0,5 шт.;
- зелень — маленький пучок;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- перец чили — 1-2 шт.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- соевый соус — 3-4 ст. л.;
- растительное масло — 3-4 ст. л.;
- кунжутное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тыкву чистим и отправляем ее в глубокую миску или тарелку.
- Луковицу чистим, моем и нарезаем на тонкие полоски или четверть кольца.
- Зелень моем, сушим и измельчаем ножом на максимально мелкие кусочки.
- Чеснок чистим, измельчаем его на терке, ножом или пропускаем через пресс и пока откладываем.
- Тыкву солим, добавляем сахар, все тщательно перемешиваем и слегка отжимаем руками — так тыква получится мягкой и пустит сок.
- В тыквенную массу вливаем уксус, соевый соус, добавляем черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем и оставляем мариноваться.
- На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем сюда молотый кориандр, перец чили и отправляем измельченный лук. Все перемешиваем и жарим лук до легкой золотистости.
- Лук отправляем к тыкве, перемешиваем и добавляем чеснок, зелень и кунжутное масло. Еще раз все тщательно перемешиваем и подаем к столу.
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