Все запеките и смешайте: такая намазка выручит в любой ситуации
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Максимально экономно по времени, вкусно и выгодно.
Печеночный паштет — одна из самых популярных и любимых закусок из печени. Его любят за легкую и воздушную структуру, аромат и вкус.
Безусловно, вариантов приготовления такого блюда существует невероятное количество. Однако сегодня вместе со Smachnonews приготовим паштет в духовке. Такой способ покорит вас с первого раза: ни суеты, ни мытья посуды после. Рецепт сэкономит время и силы для тех, кто у кого нет времени или желания готовить.
Как приготовить печеночный паштет
Ингредиенты:
- 600 – 700 граммов куриной печени;
- 2 средние моркови;
- 2 средних лука;
- 3 – 4 зубчика чеснока;
- 50 г сливочного масла;
- 200 г воды;
- 100 г сливок любой жирности;
- специи (соль и черный молотый перец).
Способ приготовления:
- Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем пергаментом.
- Также нужно приготовить все ингредиенты. Печень моем. Морковь, лук, чеснок моем, чистим и нарезаем. Выкладываем все на противень.
- Ингредиенты заливаем водой и отправляем на 30 минут до готовности овощей.
- Достаем печень с овощами, даем немного остыть и отправляем в чашу блендера. Туда же добавляем растопленное сливочное масло.
- Все ингредиенты по необходимости солим, добавляем сливки и все тщательно перебиваем.
- Готовый паштет отправляем в баночки и храним в холодильнике.
Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежей чиабаттой или гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.