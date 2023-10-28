Все запеките и смешайте: такая намазка выручит в любой ситуации

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Печеночный паштет — одна из самых популярных и любимых закусок из печени. Его любят за легкую и воздушную структуру, аромат и вкус.

Безусловно, вариантов приготовления такого блюда существует невероятное количество. Однако сегодня вместе со Smachnonews приготовим паштет в духовке. Такой способ покорит вас с первого раза: ни суеты, ни мытья посуды после. Рецепт сэкономит время и силы для тех, кто у кого нет времени или желания готовить.

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

600 – 700 граммов куриной печени;

2 средние моркови;

2 средних лука;

3 – 4 зубчика чеснока;

50 г сливочного масла;

200 г воды;

100 г сливок любой жирности;

специи (соль и черный молотый перец).

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем пергаментом. Также нужно приготовить все ингредиенты. Печень моем. Морковь, лук, чеснок моем, чистим и нарезаем. Выкладываем все на противень. Ингредиенты заливаем водой и отправляем на 30 минут до готовности овощей. Достаем печень с овощами, даем немного остыть и отправляем в чашу блендера. Туда же добавляем растопленное сливочное масло. Все ингредиенты по необходимости солим, добавляем сливки и все тщательно перебиваем. Готовый паштет отправляем в баночки и храним в холодильнике.

Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежей чиабаттой или гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.