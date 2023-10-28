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Все запеките и смешайте: такая намазка выручит в любой ситуации

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пригодится во время отключений электричества
Пригодится во время отключений электричества. Фото Їсти

Максимально экономно по времени, вкусно и выгодно.

Печеночный паштет — одна из самых популярных и любимых закусок из печени. Его любят за легкую и воздушную структуру, аромат и вкус.

Безусловно, вариантов приготовления такого блюда существует невероятное количество. Однако сегодня вместе со Smachnonews приготовим паштет в духовке. Такой способ покорит вас с первого раза: ни суеты, ни мытья посуды после. Рецепт сэкономит время и силы для тех, кто у кого нет времени или желания готовить.

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

  • 600 – 700 граммов куриной печени;
  • 2 средние моркови;
  • 2 средних лука;
  • 3 – 4 зубчика чеснока;
  • 50 г сливочного масла;
  • 200 г воды;
  • 100 г сливок любой жирности;
  • специи (соль и черный молотый перец).

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем пергаментом.
  2. Также нужно приготовить все ингредиенты. Печень моем. Морковь, лук, чеснок моем, чистим и нарезаем. Выкладываем все на противень.
  3. Ингредиенты заливаем водой и отправляем на 30 минут до готовности овощей.
  4. Достаем печень с овощами, даем немного остыть и отправляем в чашу блендера. Туда же добавляем растопленное сливочное масло.
  5. Все ингредиенты по необходимости солим, добавляем сливки и все тщательно перебиваем.
  6. Готовый паштет отправляем в баночки и храним в холодильнике.

Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежей чиабаттой или гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
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