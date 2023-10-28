Оладьи получатся божественно вкусными и невероятно яркими: просто добавьте один ингредиент

На них будут сбегаться все близкие

Тыква — полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятное количество блюд. Особенно отлично она гармонирует с тестом — по этой причине из нее получаются просто фантастические домашние пироги.

Foodoboz предлагает приготовить невероятно вкусные, нежные и аппетитные тыквенные оладьи. Простое в приготовлении, яркое и легкое блюдо будет уместно и к приближающемуся Хэллоуину, и для семейного завтрака.

Как приготовить тыквенные оладьи

Ингредиенты:

тыква — 400 г.;

пшеничная мука — 250 г.;

сахар — 3 ст.л.;

ванильный сахар — 0,5 пак.;

сода — 0,5 ч.л.;

лимонный сок — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Тыкву следует почистить, измельчить на мелкой терке. К натертой тыкве необходимо добавить сахар, все тщательно перемешать. Полученную смесь нужно оставить на 15 минут — тыква должна пустить сок. В полученную смесь нужно добавить отправить ванильный сахар, погашенную лимонным соком соду. Туда же необходимо добавить муку. Количество этого ингредиента следует регулировать в зависимости от сочности тыквы. Все ингредиенты следует тщательно перемешать и замесить тесто. Оно должно получится таким, чтобы выложенные на сковородку оладьи не расплывались. На разогретую с маслом скороду необходимо выложить тесто, сформировав из него оладьи столовой ложкой. Жарить их необходимо на небольшом огне до зарумянивания с обеих сторон.

Подавайте тыквенные оладьи с медом или с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.