Оладьи получатся божественно вкусными и невероятно яркими: просто добавьте один ингредиент
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На них будут сбегаться все близкие
Тыква — полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятное количество блюд. Особенно отлично она гармонирует с тестом — по этой причине из нее получаются просто фантастические домашние пироги.
Foodoboz предлагает приготовить невероятно вкусные, нежные и аппетитные тыквенные оладьи. Простое в приготовлении, яркое и легкое блюдо будет уместно и к приближающемуся Хэллоуину, и для семейного завтрака.
Как приготовить тыквенные оладьи
Ингредиенты:
- тыква — 400 г.;
- пшеничная мука — 250 г.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванильный сахар — 0,5 пак.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- лимонный сок — 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Тыкву следует почистить, измельчить на мелкой терке.
- К натертой тыкве необходимо добавить сахар, все тщательно перемешать. Полученную смесь нужно оставить на 15 минут — тыква должна пустить сок.
- В полученную смесь нужно добавить отправить ванильный сахар, погашенную лимонным соком соду.
- Туда же необходимо добавить муку. Количество этого ингредиента следует регулировать в зависимости от сочности тыквы.
- Все ингредиенты следует тщательно перемешать и замесить тесто. Оно должно получится таким, чтобы выложенные на сковородку оладьи не расплывались.
- На разогретую с маслом скороду необходимо выложить тесто, сформировав из него оладьи столовой ложкой. Жарить их необходимо на небольшом огне до зарумянивания с обеих сторон.
Подавайте тыквенные оладьи с медом или с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.