Смешайте овощи, залейте водой и отдыхайте: суп в Италии готовят именно так
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Максимум пользы, минимум суеты
Самые разнообразные супы занимают особое место на нашей кухне. Это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Зимой мы готовим сытные и согревающие супы, а летом — освещающие первые блюда.
Сегодня мы с "Мета" приготовим овощной супчик, который очень любят в Тоскане — одной из итальянских областей. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления, а близкие его полюбят за фантастический вкус.
Как приготовить тосканский овощной суп
Ингредиенты:
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидор — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перец острый— 2 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- зелень свеклы — 1 пучок;
- желток — 4 шт.;
- оливковое масло — 2 ст.л;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Лук и морковь очистите, нарежьте кусочками, отправьте в кастрюлю со слегка нагретым оливковым маслом.
- К овощам добавьте нарезанный небольшими кусочками сельдерей и тушите несколько минут.
- Подготовьте другие ингредиенты. Зелень свеклы измельчите. Мелко нарежьте чеснок, помидоры — небольшими кубиками, измельчите перец. Добавьте все к тушеным овощам.
- Овощи заливаем кипятком и варим около получаса. Приправьте блюдо солью и перцем, добавьте взбитые желтки.
Овощной суп подавайте горячим вместе с тостами или чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.