Смешайте овощи, залейте водой и отдыхайте: суп в Италии готовят именно так

Максимум пользы, минимум суеты

Самые разнообразные супы занимают особое место на нашей кухне. Это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Зимой мы готовим сытные и согревающие супы, а летом — освещающие первые блюда.

Сегодня мы с "Мета" приготовим овощной супчик, который очень любят в Тоскане — одной из итальянских областей. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления, а близкие его полюбят за фантастический вкус.

Как приготовить тосканский овощной суп

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

помидор — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец острый— 2 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

зелень свеклы — 1 пучок;

желток — 4 шт.;

оливковое масло — 2 ст.л;

соль, перец.

Способ приготовления:

Лук и морковь очистите, нарежьте кусочками, отправьте в кастрюлю со слегка нагретым оливковым маслом. К овощам добавьте нарезанный небольшими кусочками сельдерей и тушите несколько минут. Подготовьте другие ингредиенты. Зелень свеклы измельчите. Мелко нарежьте чеснок, помидоры — небольшими кубиками, измельчите перец. Добавьте все к тушеным овощам. Овощи заливаем кипятком и варим около получаса. Приправьте блюдо солью и перцем, добавьте взбитые желтки.

Овощной суп подавайте горячим вместе с тостами или чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.