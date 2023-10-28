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Смешайте овощи, залейте водой и отдыхайте: суп в Италии готовят именно так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Настоящая витаминная бомба в тарелке
Настоящая витаминная бомба в тарелке. Фото Meta.ua

Максимум пользы, минимум суеты

Самые разнообразные супы занимают особое место на нашей кухне. Это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Зимой мы готовим сытные и согревающие супы, а летом — освещающие первые блюда.

Сегодня мы с "Мета" приготовим овощной супчик, который очень любят в Тоскане — одной из итальянских областей. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления, а близкие его полюбят за фантастический вкус.

Как приготовить тосканский овощной суп

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • помидор — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец острый— 2 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • зелень свеклы — 1 пучок;
  • желток — 4 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст.л;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь очистите, нарежьте кусочками, отправьте в кастрюлю со слегка нагретым оливковым маслом.
  2. К овощам добавьте нарезанный небольшими кусочками сельдерей и тушите несколько минут.
  3. Подготовьте другие ингредиенты. Зелень свеклы измельчите. Мелко нарежьте чеснок, помидоры — небольшими кубиками, измельчите перец. Добавьте все к тушеным овощам.
  4. Овощи заливаем кипятком и варим около получаса. Приправьте блюдо солью и перцем, добавьте взбитые желтки.

Овощной суп подавайте горячим вместе с тостами или чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Италия #Рецепт #Суп #Готовим дома