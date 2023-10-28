Сочные и с хрустящей корочкой: проверенный рецепт отбивных из семейной кулинарной книги

Их вы приготовите легко и быстро

Ароматные отбивные – одно из самых умопомрачительных блюд, которое готовится быстро и просто. Они всегда уместны и на праздничном столе, и для семейного обеда.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим отбивные по проверенному семейному рецепту. Они получатся мягкими и сочными внутри, а корочка получится хрустящей. Ваше блюдо будет незабываемым.

Как приготовить хрустящие и сочные отбивные

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука;

панировочные сухари;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Филе помойте, разрежьте на кусочки и поместите между двумя пленками. Осторожно отбейте мясо с помощью кухонного молотка. Посолите, поперчите. На тарелку насыпьте немного муки и каждый кусочек обваляйте с обеих сторон. В отдельной миске взбей яйца, по желанию добавьте немного соли и перца. Далее кусочки филе обваляйте во взбитых яйцах и панировочные сухари — это создаст хрустящую корочку. В сковороде на среднем огне разогрейте масло и аккуратно выложите отбивные и пожарьте их с обеих сторон до золотистой корки по 4-5 минут с каждой стороны. Выложи готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла и подавайте горячими.

Ранее "Телеграф" делился секретами, благодаря которым отбивные будут получаться непревзойденными.