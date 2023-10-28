Сочные и с хрустящей корочкой: проверенный рецепт отбивных из семейной кулинарной книги
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Их вы приготовите легко и быстро
Ароматные отбивные – одно из самых умопомрачительных блюд, которое готовится быстро и просто. Они всегда уместны и на праздничном столе, и для семейного обеда.
Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим отбивные по проверенному семейному рецепту. Они получатся мягкими и сочными внутри, а корочка получится хрустящей. Ваше блюдо будет незабываемым.
Как приготовить хрустящие и сочные отбивные
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука;
- панировочные сухари;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Филе помойте, разрежьте на кусочки и поместите между двумя пленками. Осторожно отбейте мясо с помощью кухонного молотка. Посолите, поперчите.
- На тарелку насыпьте немного муки и каждый кусочек обваляйте с обеих сторон.
- В отдельной миске взбей яйца, по желанию добавьте немного соли и перца.
- Далее кусочки филе обваляйте во взбитых яйцах и панировочные сухари — это создаст хрустящую корочку.
- В сковороде на среднем огне разогрейте масло и аккуратно выложите отбивные и пожарьте их с обеих сторон до золотистой корки по 4-5 минут с каждой стороны.
- Выложи готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла и подавайте горячими.
Ранее "Телеграф" делился секретами, благодаря которым отбивные будут получаться непревзойденными.