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Сочные и с хрустящей корочкой: проверенный рецепт отбивных из семейной кулинарной книги

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эти отбивные будут получатся всегда
Эти отбивные будут получатся всегда. Фото vazhnoznat.com

Их вы приготовите легко и быстро

Ароматные отбивные – одно из самых умопомрачительных блюд, которое готовится быстро и просто. Они всегда уместны и на праздничном столе, и для семейного обеда.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим отбивные по проверенному семейному рецепту. Они получатся мягкими и сочными внутри, а корочка получится хрустящей. Ваше блюдо будет незабываемым.

Как приготовить хрустящие и сочные отбивные

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Филе помойте, разрежьте на кусочки и поместите между двумя пленками. Осторожно отбейте мясо с помощью кухонного молотка. Посолите, поперчите.
  2. На тарелку насыпьте немного муки и каждый кусочек обваляйте с обеих сторон.
  3. В отдельной миске взбей яйца, по желанию добавьте немного соли и перца.
  4. Далее кусочки филе обваляйте во взбитых яйцах и панировочные сухари — это создаст хрустящую корочку.
  5. В сковороде на среднем огне разогрейте масло и аккуратно выложите отбивные и пожарьте их с обеих сторон до золотистой корки по 4-5 минут с каждой стороны.
  6. Выложи готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла и подавайте горячими.

Ранее "Телеграф" делился секретами, благодаря которым отбивные будут получаться непревзойденными.

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#Рецепт #Готовим дома #Отбивные