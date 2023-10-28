Сырник по-аджарски: рецепт, который удивит даже грузин

Это отличное легкое блюдо на завтрак

К завтраку у нас очень много требований. Мы хотим, чтобы блюдо было сытным, полезным и быстрым в приготовлении. Ароматные и пышные сырнички — один из лучших вариантов на завтрак.

Сегодня вместе с Shuba поэкспериментировать и приготовить удивительный сырник "по-аджарски". Называется от так потому, что по внешнему виду очень похож на хачапури по-аджарски. Такому необычному блюду удивятся даже грузины!

Как приготовить сырник по-аджарски

Ингредиенты:

творог — 180 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

желтки куриные — 1 шт.;

сыр моцарелла — 40 г.

Способ приготовления:

Творог смешайте в миске с солью, яйцом и мукой до однородного состояния. Полученную массу обваляйте в муке и сформируйте челнок. Смажьте его желтком. Духовку разогрейте до 190°C и отправьте туда сырник на 10-15 минут. Через указанное время достаньте его из духовки, присыпьте тертой моцареллой и поставьте запекаться еще на 5 минут. Готовое блюдо достаньте из противня и осторожно добавьте целый желток. Присыпьте специями и верните в духовку еще на 3-5 минут.

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