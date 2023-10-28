Сырник по-аджарски: рецепт, который удивит даже грузин
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Это отличное легкое блюдо на завтрак
К завтраку у нас очень много требований. Мы хотим, чтобы блюдо было сытным, полезным и быстрым в приготовлении. Ароматные и пышные сырнички — один из лучших вариантов на завтрак.
Сегодня вместе с Shuba поэкспериментировать и приготовить удивительный сырник "по-аджарски". Называется от так потому, что по внешнему виду очень похож на хачапури по-аджарски. Такому необычному блюду удивятся даже грузины!
Как приготовить сырник по-аджарски
Ингредиенты:
- творог — 180 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- желтки куриные — 1 шт.;
- сыр моцарелла — 40 г.
Способ приготовления:
- Творог смешайте в миске с солью, яйцом и мукой до однородного состояния. Полученную массу обваляйте в муке и сформируйте челнок. Смажьте его желтком.
- Духовку разогрейте до 190°C и отправьте туда сырник на 10-15 минут. Через указанное время достаньте его из духовки, присыпьте тертой моцареллой и поставьте запекаться еще на 5 минут.
- Готовое блюдо достаньте из противня и осторожно добавьте целый желток. Присыпьте специями и верните в духовку еще на 3-5 минут.
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