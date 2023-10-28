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Сырник по-аджарски: рецепт, который удивит даже грузин

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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По внешнему виду такие сырнички напоминают хачапури
По внешнему виду такие сырнички напоминают хачапури. Фото shuba.life

Это отличное легкое блюдо на завтрак

К завтраку у нас очень много требований. Мы хотим, чтобы блюдо было сытным, полезным и быстрым в приготовлении. Ароматные и пышные сырнички — один из лучших вариантов на завтрак.

Сегодня вместе с Shuba поэкспериментировать и приготовить удивительный сырник "по-аджарски". Называется от так потому, что по внешнему виду очень похож на хачапури по-аджарски. Такому необычному блюду удивятся даже грузины!

Как приготовить сырник по-аджарски

Ингредиенты:

  • творог — 180 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • желтки куриные — 1 шт.;
  • сыр моцарелла — 40 г.

Способ приготовления:

  1. Творог смешайте в миске с солью, яйцом и мукой до однородного состояния. Полученную массу обваляйте в муке и сформируйте челнок. Смажьте его желтком.
  2. Духовку разогрейте до 190°C и отправьте туда сырник на 10-15 минут. Через указанное время достаньте его из духовки, присыпьте тертой моцареллой и поставьте запекаться еще на 5 минут.
  3. Готовое блюдо достаньте из противня и осторожно добавьте целый желток. Присыпьте специями и верните в духовку еще на 3-5 минут.

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