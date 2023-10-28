Всего полчаса и никаких усилий: сытный ужин из пяти картофелин и горсти фарша

Попробуйте — это невероятно вкусно

Картофель — популярный продукт на нашей кухне. Мы его запекаем в духовке, готовим с хрустящей корочкой и добавляем в самые разные блюда.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим необычное блюда — картофельные гнезда. В рецепте картофель мы отвариваем и пюрируем, но вы спокойно можете использовать оставшееся вчерашнее пюре. Попробуйте — это невероятно вкусно и сытно.

Как приготовить картофельные гнезда с фаршем

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

перец желтый — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

мясной фарш — 450 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

паприка — 5 г;

растительное масло — 50 мл;

паста томатная — 1 ст. л.;

масло сливочное несоленое — 30 г;

зелень — 20 г;

твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления:

Картошку почистите, помойте и нарежьте кусочками. Выложите ее в кастрюлю, залейте водой, посолите и сварите до готовности. Слейте воду, пюрируйте, добавьте измельченный укроп, сливочное масло и перемешайте. Лук почистите, мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте мелко нарезанный лук и пожарьте в течение нескольких минут. К овощам отправьте фарш, посолите, поперчите, добавьте паприку, томатную пасту и помешивая, жарьте в течение 5 минут. Через указанное время добавьте мелко нарезанный помидор, перемешайте, пожарьте в течение 3-5 минут и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Из пюре сформируйте шарики, выложите их на противень и сделайте в них углубление. В гнезда выложите половину натертого твердого сыра. Сверху выложите фарш и посыпьте оставшимся сыром. Блюдо отправьте в духовку на 10 минут при 200 °C. Готовые гнезда переложите в порционные тарелки, посыпьте измельченной петрушкой и подавайте.

Ранее "Телеграф" делился секретами вкусного пюре. Попробуйте — и ваше блюдо получится идеальным.