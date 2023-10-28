Таким винегретом наестся вся семья: просто добавьте один ингредиент

Сытный ужин приготовить очень просто

Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. К тому же готовить его — проще некуда.

Сегодня мы вместе с Shuba разнообразим наш салат и приготовим его с консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.

Как приготовить сытный винегрет с фасолью

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

фасоль красная, консервированная — 6 ст. л.;

огурцы соленые — 2 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

свекла — 2 шт.;

масло подсолнечное — 3 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель, морковь и свеклу сварите в отдельных кастрюлях. Когда они остынут, очистите. Вареные овощи порежьте их средними кубиками. Так же порежьте соленые огурцы и лук. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавляют в винегрет литовцы. Это необычно и очень вкусно.