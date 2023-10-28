Таким винегретом наестся вся семья: просто добавьте один ингредиент
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Сытный ужин приготовить очень просто
Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. К тому же готовить его — проще некуда.
Сегодня мы вместе с Shuba разнообразим наш салат и приготовим его с консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.
Как приготовить сытный винегрет с фасолью
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- фасоль красная, консервированная — 6 ст. л.;
- огурцы соленые — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 3 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель, морковь и свеклу сварите в отдельных кастрюлях. Когда они остынут, очистите.
- Вареные овощи порежьте их средними кубиками. Так же порежьте соленые огурцы и лук.
- В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.
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