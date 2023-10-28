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Таким винегретом наестся вся семья: просто добавьте один ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантный вкус классического блюда
Пикантный вкус классического блюда. Фото shuba.life

Сытный ужин приготовить очень просто

Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. К тому же готовить его — проще некуда.

Сегодня мы вместе с Shuba разнообразим наш салат и приготовим его с консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.

Как приготовить сытный винегрет с фасолью

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • фасоль красная, консервированная — 6 ст. л.;
  • огурцы соленые — 2 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель, морковь и свеклу сварите в отдельных кастрюлях. Когда они остынут, очистите.
  2. Вареные овощи порежьте их средними кубиками. Так же порежьте соленые огурцы и лук.
  3. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавляют в винегрет литовцы. Это необычно и очень вкусно.

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