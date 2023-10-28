Три апельсина - и десерт готов: сладость, от которой в восторг придут даже дети
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вам даже духовку включать не придется
Если вы сладкоежка, то вряд ли вас удивишь каким-нибудь необычным десертом. Но сегодня мы все же попробуем это сделать.
"Бабусині рецепти" предлагают приготовить мармелад всего из трех апельсинов. В это сложно поверить, но такая вкуснятина готовится очень легко – вам даже не придется включать духовку. Десерт получится настолько вкусным, что дети больше не захотят магазинных сладостей.
Как приготовить апельсиновый мармелад
Ингредиенты на форму 13 на 22 см:
- апельсины – 3 шт.;
- сахар – 140 г;
- ванильный сахар – 8 г;
- желатин – 40 г;
- кокосовая стружка, сахарная пудра – по желанию, для украшения.
Способ приготовления:
- Из апельсинов выдавливаем сок – у нас должно получиться 300 мл напитка. Сок процеживаем через сито.
- Форму смазываем растительным маслом.
- В кастрюлю вливаем сок, добавляем сахар, быстрорастворимый желатин и ванильный сахар, ставим и ставим на средний огонь и оставляем до полного растворения сахара и желатина. Сама же смесь должна немного загустеть.
- Получившуюся смесь переливаем в форму и оставляем остывать при комнатной температуре. Далее отправляем ее в холодильник для застывания.
- Застывший мармелад вынимаем из формы, размещаем на дощечку, посыпаем кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Нарезаем мармелад произвольно и подаем.
Рекомендуем также угостить близких тыквенным чизкейком по рецепту "Телеграфа". Он понравится всем без исключения.