Три апельсина - и десерт готов: сладость, от которой в восторг придут даже дети

Вам даже духовку включать не придется

Если вы сладкоежка, то вряд ли вас удивишь каким-нибудь необычным десертом. Но сегодня мы все же попробуем это сделать.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить мармелад всего из трех апельсинов. В это сложно поверить, но такая вкуснятина готовится очень легко – вам даже не придется включать духовку. Десерт получится настолько вкусным, что дети больше не захотят магазинных сладостей.

Как приготовить апельсиновый мармелад

Ингредиенты на форму 13 на 22 см:

апельсины – 3 шт.;

сахар – 140 г;

ванильный сахар – 8 г;

желатин – 40 г;

кокосовая стружка, сахарная пудра – по желанию, для украшения.

Способ приготовления:

Из апельсинов выдавливаем сок – у нас должно получиться 300 мл напитка. Сок процеживаем через сито. Форму смазываем растительным маслом. В кастрюлю вливаем сок, добавляем сахар, быстрорастворимый желатин и ванильный сахар, ставим и ставим на средний огонь и оставляем до полного растворения сахара и желатина. Сама же смесь должна немного загустеть. Получившуюся смесь переливаем в форму и оставляем остывать при комнатной температуре. Далее отправляем ее в холодильник для застывания. Застывший мармелад вынимаем из формы, размещаем на дощечку, посыпаем кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Нарезаем мармелад произвольно и подаем.

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