Салат, что заменит вам все "шубы" и "оливье": невероятная праздничная закуска

Закуска будет выглядеть эффектно на праздничном столе

Мы рассказывали, как к праздничному столу вкусно засолить красную рыбу. Делимся еще одним замечательным рецептом закуски.

Этот салат выглядит эффектно, ведь выкладывается слоями. Но готовится из продуктов, которые обычно есть в каждом доме. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт

Зеленый лук – 1 пучок

Маринованные грибы – 300 г

Яйцо – 5 штук

Ветчина – 200 г

Сыр – 150 г

Морковь – 1 шт

Способ приготовления:

Картофель, морковь и яйца отвариваем, остужаем и чистим. Все выкладываем на тарелку слоями. Сначала на большой терке натираем вареный картофель. Разравниваем ее на тарелке, стараясь не приминать. Немного солим и кладем сетку из майонеза. Затем выкладываем мелко нарезанный зеленый лук. Мастим майонезом. Нарезаем грибы, выкладываем на лук и добавляем майонез. Яйца поверх грибов натираем на большой терке, солим и смазываем майонезом. Два желтка оставляем для украшения салата. Тогда выкладываем нарезанную кубиками ветчину, добавляем майонез. Следующий слой – твердый или плавленый сыр. Тогда кладем натертую вареную морковь, немного соли и майонез.

Украшаем салат яичными желтками, зеленым луком. Можно поставить в холодильник, или немного пропитаться. Также мы делились рецептом вкуснейшей скумбрии.