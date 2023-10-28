Салат, что заменит вам все "шубы" и "оливье": невероятная праздничная закуска
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Закуска будет выглядеть эффектно на праздничном столе
Мы рассказывали, как к праздничному столу вкусно засолить красную рыбу. Делимся еще одним замечательным рецептом закуски.
Этот салат выглядит эффектно, ведь выкладывается слоями. Но готовится из продуктов, которые обычно есть в каждом доме. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт
- Зеленый лук – 1 пучок
- Маринованные грибы – 300 г
- Яйцо – 5 штук
- Ветчина – 200 г
- Сыр – 150 г
- Морковь – 1 шт
Способ приготовления:
- Картофель, морковь и яйца отвариваем, остужаем и чистим. Все выкладываем на тарелку слоями.
- Сначала на большой терке натираем вареный картофель. Разравниваем ее на тарелке, стараясь не приминать. Немного солим и кладем сетку из майонеза.
- Затем выкладываем мелко нарезанный зеленый лук. Мастим майонезом.
- Нарезаем грибы, выкладываем на лук и добавляем майонез. Яйца поверх грибов натираем на большой терке, солим и смазываем майонезом. Два желтка оставляем для украшения салата.
- Тогда выкладываем нарезанную кубиками ветчину, добавляем майонез. Следующий слой – твердый или плавленый сыр. Тогда кладем натертую вареную морковь, немного соли и майонез.
Украшаем салат яичными желтками, зеленым луком. Можно поставить в холодильник, или немного пропитаться. Также мы делились рецептом вкуснейшей скумбрии.