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Салат, что заменит вам все "шубы" и "оливье": невероятная праздничная закуска

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Салат из простейших продуктов
Салат из простейших продуктов. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Закуска будет выглядеть эффектно на праздничном столе

Мы рассказывали, как к праздничному столу вкусно засолить красную рыбу. Делимся еще одним замечательным рецептом закуски.

Этот салат выглядит эффектно, ведь выкладывается слоями. Но готовится из продуктов, которые обычно есть в каждом доме. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Маринованные грибы – 300 г
  • Яйцо – 5 штук
  • Ветчина – 200 г
  • Сыр – 150 г
  • Морковь – 1 шт

Способ приготовления:

  1. Картофель, морковь и яйца отвариваем, остужаем и чистим. Все выкладываем на тарелку слоями.
  2. Сначала на большой терке натираем вареный картофель. Разравниваем ее на тарелке, стараясь не приминать. Немного солим и кладем сетку из майонеза.
  3. Затем выкладываем мелко нарезанный зеленый лук. Мастим майонезом.
  4. Нарезаем грибы, выкладываем на лук и добавляем майонез. Яйца поверх грибов натираем на большой терке, солим и смазываем майонезом. Два желтка оставляем для украшения салата.
  5. Тогда выкладываем нарезанную кубиками ветчину, добавляем майонез. Следующий слой – твердый или плавленый сыр. Тогда кладем натертую вареную морковь, немного соли и майонез.

Украшаем салат яичными желтками, зеленым луком. Можно поставить в холодильник, или немного пропитаться. Также мы делились рецептом вкуснейшей скумбрии.

Теги:
#Салат #Грибы #Закуска #Праздничный стол