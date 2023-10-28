Простой и эффектный салат с сухарями: гости съедят его вместе с салатником
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Выходит очень вкусно и сытно
Мы рассказывали, как приготовить сытный салат "Министерский". Еще одна отличная закуска, идеальная как для ежедневного перекуса, так и к праздничному столу – салат с сухариками.
Он получается очень вкусным, интересным и оригинальным. Пекинскую капусту можно заменить на обычную – тоже получается очень вкусно. Рецептом поделились на портале mega-music.pro.
Ингредиенты:
- 300 г пекинской капусты
- 200 г куриной грудки
- 2 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 3 помидора
- соль, перец – по вкусу
- сухарики
Для сухариков:
- 200 г батона
- 1,5 ст.л хрена
- 1,5-2 ст.л растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1/3 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту нарезаем соломкой. Выкладываем в миску, добавляем соль и проходим руками, чтобы она стала более мягкой.
- Для сухариков хлеб крошим на кубики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в духовку на 5 минут при 180 градусах.
- Смешиваем компоненты для заправки. Перекладываем сухарики в пакет, добавляем заправку и перемешиваем, затем сразу же возвращаем в духовку еще на 10 минут. Вынимаем и отставляем.
- Отварную куриную грудку нарезаем средним кубиком. Добавляем ее в капусту.
- Яйца тоже отвариваем. Когда немного остынут, чистим их и натираем на большой терке вместе с двумя зубчиками чеснока. Тоже отправляем в миску.
- Заправляем салат майонезом, солим и перчим. Сразу выкладываем в салатник. Помидоры нарезаем кубиком, удаляем лишний сок. Выкладываем помидоры поверх основного салата.
- Смазываем томаты небольшим количеством майонеза. Сверху выкладываем домашние сухарики.
Салат получается очень вкусный и интересный. Также мы рассказывали, чем заменить кислые огурцы в оливье.