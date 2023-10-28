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Вкусно, как в детстве: тыквенная каша по рецепту любимой бабушки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Тыквенная каша - это не только вкусно, но и полезно
Тыквенная каша - это не только вкусно, но и полезно. Фото 1000.menu

Вам не придется долго "танцевать" на кухне

Может ли быть что-то лучше в дождливый осенний вечер, чем чашка кофе с тыквенным пирогом? Да, может — тарелочка невероятно вкусной тыквенной каши.

Фуд-блогер Anny Cooking рассказывает, как ее можно приготовить просто и легко. Вы будете поражены: без особых хлопот и дорогих продуктов у вас получится просто фантастическое блюдо. Такую кашку с удовольствием съедят даже дети-привереды.

Как приготовить тыквенную кашу

Ингредиенты:

  • 500 граммов тыквы;
  • 100 граммов риса;
  • 300 миллилитров воды;
  • 400-500 миллилитров молока;
  • 2 ст. л. сахара (одну ложку можно заменить ванильным сахаром);
  • щепотка соли;
  • масло и мед для подачи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите и натрите на крупной терке.
  2. Сложите в кастрюлю тыкву, добавьте рис, воду, сахар и соль, все доведите до кипения.
  3. Когда полученная масса закипит, добавьте в кастрюлю молоко и варите на минимальном огне, время от времени помешивая. Ваша должна вариться в течение 25-30 минут.
  4. При необходимости, если каша становится слишком густой, добавьте еще молока — регулируйте его по своим вкусовым предпочтениям.
  5. Когда каша сварится и станет однородной, выключите огонь и дайте ей немного остыть. Подавайте с кусочком сливочного масла и ложкой меда.

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#Рецепт #Тыквенная каша #Готовим дома