Сладкий Хеллоуин: бюджетная вкуснятина из тыквы заменит вам торты и шарлотки

Идеально подходит для прекрасного завтрака в выходной день

Мы рассказывали, как приготовить соленый пирог из тыквы. Но этот овощ настолько универсален, что из него получаются и отличные сладости.

Вместе с порталом smakuivdoma.com.ua предлагаем приготовить нереально вкусную запеканку из тыквы с яблоками, орехами и медом. Выходит очень ароматно и очень вкусно.

Ингредиенты:

500 г тыквы

200 г сыра

4 ст. ложки манной крупы

2 яблока

2 яйца

100 г грецких орехов

50 г изюма

30 г сливочного масла

3 ст. ложки сахара

1 ст. ложка меда

соль

Способ приготовления:

Изюм заливаем водой и оставляем так на 20 минут. Орехи немного подсушиваем и измельчаем. Тыкву чистим и нарезаем кубиками. Яблоки также чистим от кожуры, вырезаем семенную коробочку. Нарезаем их кубиками или соломкой. Взбиваем миксером яйца с солью и сахаром. Добавляем в них манную крупу, снова взбиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла. Сыр протираем через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавляем в яйца сыр и мед, снова взбиваем тесто до однородной консистенции. Выкладываем часть теста в смазанную маслом и посыпанную манкой форму. Сверху выкладываем слой тыквы и яблок, посыпаем изюмом и орехами. Сверху выкладываем тесто. Запеканка из тыквы в разогретой до 180°С духовке готовится ориентировочно 40 минут. Точное время зависит от духовки.

Такой пирог-запеканка получается очень пышным и нежным, в меру сладким. Также мы делились рецептом великолепной вкусной шарлотки.