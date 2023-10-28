Сладкий Хеллоуин: бюджетная вкуснятина из тыквы заменит вам торты и шарлотки
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Идеально подходит для прекрасного завтрака в выходной день
Мы рассказывали, как приготовить соленый пирог из тыквы. Но этот овощ настолько универсален, что из него получаются и отличные сладости.
Вместе с порталом smakuivdoma.com.ua предлагаем приготовить нереально вкусную запеканку из тыквы с яблоками, орехами и медом. Выходит очень ароматно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 200 г сыра
- 4 ст. ложки манной крупы
- 2 яблока
- 2 яйца
- 100 г грецких орехов
- 50 г изюма
- 30 г сливочного масла
- 3 ст. ложки сахара
- 1 ст. ложка меда
- соль
Способ приготовления:
- Изюм заливаем водой и оставляем так на 20 минут. Орехи немного подсушиваем и измельчаем. Тыкву чистим и нарезаем кубиками.
- Яблоки также чистим от кожуры, вырезаем семенную коробочку. Нарезаем их кубиками или соломкой.
- Взбиваем миксером яйца с солью и сахаром. Добавляем в них манную крупу, снова взбиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла.
- Сыр протираем через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавляем в яйца сыр и мед, снова взбиваем тесто до однородной консистенции.
- Выкладываем часть теста в смазанную маслом и посыпанную манкой форму. Сверху выкладываем слой тыквы и яблок, посыпаем изюмом и орехами. Сверху выкладываем тесто.
- Запеканка из тыквы в разогретой до 180°С духовке готовится ориентировочно 40 минут. Точное время зависит от духовки.
Такой пирог-запеканка получается очень пышным и нежным, в меру сладким. Также мы делились рецептом великолепной вкусной шарлотки.