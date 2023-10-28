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Сладкий Хеллоуин: бюджетная вкуснятина из тыквы заменит вам торты и шарлотки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Запеканка получается безумно вкусной и нежной
Запеканка получается безумно вкусной и нежной. Фото Їсти

Идеально подходит для прекрасного завтрака в выходной день

Мы рассказывали, как приготовить соленый пирог из тыквы. Но этот овощ настолько универсален, что из него получаются и отличные сладости.

Вместе с порталом smakuivdoma.com.ua предлагаем приготовить нереально вкусную запеканку из тыквы с яблоками, орехами и медом. Выходит очень ароматно и очень вкусно.

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 200 г сыра
  • 4 ст. ложки манной крупы
  • 2 яблока
  • 2 яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 50 г изюма
  • 30 г сливочного масла
  • 3 ст. ложки сахара
  • 1 ст. ложка меда
  • соль

Способ приготовления:

  1. Изюм заливаем водой и оставляем так на 20 минут. Орехи немного подсушиваем и измельчаем. Тыкву чистим и нарезаем кубиками.
  2. Яблоки также чистим от кожуры, вырезаем семенную коробочку. Нарезаем их кубиками или соломкой.
  3. Взбиваем миксером яйца с солью и сахаром. Добавляем в них манную крупу, снова взбиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла.
  4. Сыр протираем через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавляем в яйца сыр и мед, снова взбиваем тесто до однородной консистенции.
  5. Выкладываем часть теста в смазанную маслом и посыпанную манкой форму. Сверху выкладываем слой тыквы и яблок, посыпаем изюмом и орехами. Сверху выкладываем тесто.
  6. Запеканка из тыквы в разогретой до 180°С духовке готовится ориентировочно 40 минут. Точное время зависит от духовки.

Такой пирог-запеканка получается очень пышным и нежным, в меру сладким. Также мы делились рецептом великолепной вкусной шарлотки.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Выпечка #Хеловін