Рецепт, который передается от бабушки внучке: такие блины будете готовить ежедневно

Получатся тонкими, но сытными

Тонкие блины невероятно популярны в украинской кухне. С мясом, с овощами, ягодами, рыбой и прочими начинками – их можно готовить столько, насколько хватит вашей фантазии. Но у многих кулинаров есть свои уникальные, проверенные годами рецепты.

Если вы хотите разнообразить ваше меню так немного поэкспериментировать, то предлагаем приготовить блины… из картофеля по рецепту "Ідей для сніданку та вечері". Такой необычный способ приготовления блюд известен очень давно, и многие бабушки делились этим рецептом со своими внуками. Вашим родным такой завтрак точно понравится.

Как приготовить картофельные блины

Ингредиенты:

картофель – 400 г;

мука – 150 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 300 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

зеленый лук – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картофель чистим, отвариваем до готовности и превращаем в пюре. В полученное картофельное пюре добавляем муку, яйца, молоко, соль и тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду и половником выливаем картофельную смесь, формируем блинчик. Посыпаем его измельченным зеленым луком и обжариваем с двух сторон на медленном огне. Готовый блинчик сворачиваем в трубочку, пока он не остыл.

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