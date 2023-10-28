Не пирожки и не борщ: что приготовить из обычной капусты
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Для такой вкуснятины вам даже не придется включать сковороду
Капуста — очень полезный продукт, без которого на нашей кухне никуда. Это обязательный продукт любимого борща и пирожков, ее также добавляют в салаты.
Если же у вас дома много капусты, а обычные пироги уже надоели, вместе со Smachnonews предлагаем приготовить ленивый капустный пирог. Он настолько прост в приготовлении, что с этим справится даже начинающий кулинар. Такое блюдо прекрасно дополнит как обычный стол, так и праздничный.
Как приготовить ленивый пирог из капусты
Ингредиенты на 2 порции:
- 150 – 200 г белокочанной капусты;
- 1 куриное яйцо;
- 20 г пшеничной или цельнозерновой муки;
- 30 г твердого сыра;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Белокочанную капусту шинкуем на специальной терке либо с помощью ручной овощечистки. Солим и перемешиваем, отжимаем лишнюю жидкость.
- Добавляем к капусте куриное яйцо, муку, и перемешиваем. Туда же добавляем твердый сыр, снова все тщательно перемешиваем.
- Полученную капустную массу отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом, утрамбовываем, по желанию присыпаем кунжутом и жарим под крышкой по бокам до готовности.
Подаем ленивый пирог с капустой вместе с соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.