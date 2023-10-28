Не пирожки и не борщ: что приготовить из обычной капусты

Для такой вкуснятины вам даже не придется включать сковороду

Капуста — очень полезный продукт, без которого на нашей кухне никуда. Это обязательный продукт любимого борща и пирожков, ее также добавляют в салаты.

Если же у вас дома много капусты, а обычные пироги уже надоели, вместе со Smachnonews предлагаем приготовить ленивый капустный пирог. Он настолько прост в приготовлении, что с этим справится даже начинающий кулинар. Такое блюдо прекрасно дополнит как обычный стол, так и праздничный.

Как приготовить ленивый пирог из капусты

Ингредиенты на 2 порции:

150 – 200 г белокочанной капусты;

1 куриное яйцо;

20 г пшеничной или цельнозерновой муки;

30 г твердого сыра;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Белокочанную капусту шинкуем на специальной терке либо с помощью ручной овощечистки. Солим и перемешиваем, отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем к капусте куриное яйцо, муку, и перемешиваем. Туда же добавляем твердый сыр, снова все тщательно перемешиваем. Полученную капустную массу отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом, утрамбовываем, по желанию присыпаем кунжутом и жарим под крышкой по бокам до готовности.

Подаем ленивый пирог с капустой вместе с соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.