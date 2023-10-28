Никто не верит, что это так просто: самый вкусный торт без выпечки за 10 минут
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Это рецепт, который дарит максимум вкуса при минимуме затраченного времени и усилий
Далеко не всегда хочется возиться с тестом и готовить сложные торты. А желание полакомиться вкусненьким или порадовать близких остается.
В таком случае на помощь приходят рецепты простых тортов, а лучше всего – если они без выпечки. Рецептом такого с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить торт без выпечки с ягодами
Ингредиенты:
- сметана — 600 г
- сахар — 250 г
- ванильный сахар — 10 г
- желатин — 30 г
- молоко (вода) — 125 мл
- ягоды — 250 г
- печенье — 150 г
- какао и фрукты для украшения
Способ приготовления:
- Желатин замочить в воде или молоке. Оставить набухать.
- Сметану положить в миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
- Ягоды промыть. Можно взять замороженные ягоды.
- Форму для торта смазать растительным маслом и накрыть пищевой пленкой.
- Растопить желатин и вылить в сметану, перемешать.
- В готовую смесь добавить ягоды и перемешать.
- Печенье поломать на небольшие кусочки и добавить в сметанную смесь. Все перемешать и вылить в форму. Разровнять все лопаткой и накрыть пищевой пленкой.
- Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа, выложить на тарелку, украсить по вкусу.
А если вы не любите долго возиться с тортами, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.