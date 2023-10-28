Никто не верит, что это так просто: самый вкусный торт без выпечки за 10 минут

Это рецепт, который дарит максимум вкуса при минимуме затраченного времени и усилий

Далеко не всегда хочется возиться с тестом и готовить сложные торты. А желание полакомиться вкусненьким или порадовать близких остается.

В таком случае на помощь приходят рецепты простых тортов, а лучше всего – если они без выпечки. Рецептом такого с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить торт без выпечки с ягодами

Ингредиенты:

сметана — 600 г

сахар — 250 г

ванильный сахар — 10 г

желатин — 30 г

молоко (вода) — 125 мл

ягоды — 250 г

печенье — 150 г

какао и фрукты для украшения

Способ приготовления:

Желатин замочить в воде или молоке. Оставить набухать. Сметану положить в миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать. Ягоды промыть. Можно взять замороженные ягоды. Форму для торта смазать растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Растопить желатин и вылить в сметану, перемешать. В готовую смесь добавить ягоды и перемешать. Печенье поломать на небольшие кусочки и добавить в сметанную смесь. Все перемешать и вылить в форму. Разровнять все лопаткой и накрыть пищевой пленкой. Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа, выложить на тарелку, украсить по вкусу.

А если вы не любите долго возиться с тортами, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.