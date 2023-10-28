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Никто не верит, что это так просто: самый вкусный торт без выпечки за 10 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Торт без выпечки с ягодами покорит всех сладкоежек
Торт без выпечки с ягодами покорит всех сладкоежек. Фото 1000.menu

Это рецепт, который дарит максимум вкуса при минимуме затраченного времени и усилий

Далеко не всегда хочется возиться с тестом и готовить сложные торты. А желание полакомиться вкусненьким или порадовать близких остается.

В таком случае на помощь приходят рецепты простых тортов, а лучше всего – если они без выпечки. Рецептом такого с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить торт без выпечки с ягодами

Ингредиенты:

  • сметана — 600 г
  • сахар — 250 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • желатин — 30 г
  • молоко (вода) — 125 мл
  • ягоды — 250 г
  • печенье — 150 г
  • какао и фрукты для украшения

Способ приготовления:

  1. Желатин замочить в воде или молоке. Оставить набухать.
  2. Сметану положить в миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
  3. Ягоды промыть. Можно взять замороженные ягоды.
  4. Форму для торта смазать растительным маслом и накрыть пищевой пленкой.
  5. Растопить желатин и вылить в сметану, перемешать.
  6. В готовую смесь добавить ягоды и перемешать.
  7. Печенье поломать на небольшие кусочки и добавить в сметанную смесь. Все перемешать и вылить в форму. Разровнять все лопаткой и накрыть пищевой пленкой.
  8. Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа, выложить на тарелку, украсить по вкусу.

А если вы не любите долго возиться с тортами, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.

Теги:
#Торт #Сладости #Выпечка #Готовим дома