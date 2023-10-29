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В этих котлетах по-киевски нет ни грамма мяса: рецепт, который попросят все гости

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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О таких биточках вы точно еще не слышали
О таких биточках вы точно еще не слышали. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Эти котлетки все запомнят надолго

Котлеты по-киевски – наша кулинарная визитка. А что если попробовать приготовить ее не из мяса, а из рыбы?

Именно такое блюдо по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" мы и приготовим. Для сочности в рыбный фарш нужно добавить лук, а для пикантности – чеснок. Начинка традиционно готовится из сливочного масла и укропа. Такие котлетки получатся невероятно вкусными и нежными.

Как приготовить котлеты по-киевски из рыбы

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы – 1 кг;
  • батон – 1 шт.;
  • мягкое сливочное масло – 150 г;
  • укроп – 30 г;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • молоко – 50 мл;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • яйцо для панировки – 2 шт.;
  • куриное яйцо – 2 шт.;
  • соль, черный молотый перец, базилик сушеный – по своему вкусу;
  • растительное масло – 100-200 мл.

Способ приготовления:

  1. Свежий укроп мелко нашинкуйте, добавьте к сливочному маслу, посолите и перемешайте. Масляную смесь отправьте в небольшую емкость с фольгой, разровняйте лопаткой и отправьте в морозильную камеру на 1 час, чтобы смесь стала жесткой.
  2. Рыбное филе нарежьте на куски.
  3. Лук очистите, нарежьте произвольно.
  4. Четыре куска пшеничного батона поломайте на куски, поместите в глубокую емкость, залейте молоком, дайте постоять 5 минут, хорошо отожмите.
  5. Рыбу с луком пропустите через мясорубку, параллельно добавьте зубчики чеснока и батон.
  6. В полученную смесь вбейте яйца, всыпьте соль, базилик и молотый перец, все тщательно перемешайте.
  7. Подмерзшее сливочное масло нарежьте на небольшие брусочки.
  8. Из небольшой порции рыбной смеси сформируйте лепешку, внутрь положите кусочек масла и защипните.
  9. Яйца взбейте в глубокой емкости, посолите.
  10. Батон нарежьте кубиками, подсушите в духовке, затем измельчите на крошку большого помола.
  11. Каждый биток поочередно опустите в яичную смесь, затем в сухари. Заготовки подморозьте в морозильной камере, снова запанируйте в яйце и сухарях.
  12. Котлеты выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, пожарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. После выложите котлеты на противень, застелите фольгой, запекайте еще 15 минут до полной готовности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно размораживать рыбу. Будьте осторожны — не все они безопасны.

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