Один ингредиент сделает чизкейк невероятным: необычный рецепт к праздничному столу

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Нежный творожный чизкейк – идеальный десерт для семейных посиделок с чаем. Рецептов чизкейка существует невероятное количество. Сегодня предлагаем приготовить чизкейк… с тыквой.

Необычный рецепт предлагает "Знай.UA". Для основы мы возьмем песочное печенье и какао, а для самого чизкейка понадобится пюре из тыквы и кисломолочный сыр. Такой необычный рецепт сразит абсолютно всех и будет уместным и к праздничному столу, и к семейным посиделкам

Как приготовить чизкейк с тыквой

Ингредиенты:

песочное печенье (можно шоколадное) – 150 г.;

какао-порошок (если печенье не шоколадное) – 2 ч. л;

сливочное масло – 70 г.

Для начинки:

кисломолочный творог – 600 г;

сметана 20% – 100 мл,

яйца – 5 шт.;

тыквенное пюре – 300 г;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 1 пакетик,

кукурузный крахмал – 30 г.

Способ приготовления:

Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки и добавляем при необходимости какао-порошок.Добавляем также растопленное сливочное масло, все тщательно перемешиваем. Полученную основу выкладываем на форму, формируем дно и бортики одинаковой толщины. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Для начинки тщательно перебиваем творог в блендере, добавляем сметану, ванильный тыквенный пюре и обычный сахар. Все перемешиваем, добавляем кукурузный крахмал и перебиваем венчиком. Духовку разогреваем до 110 градусов, отправляем форму с чизкейком, а на низ ставим миску с кипятком. Запекаем чизкейк 2,5 часа. Когда блюдо будет готово,- открываем отвор духовки и оставляем чизкейк до полного застывания. Готовый чизкейк украшаем орехами, карамелизированной тыквой или шоколадом.

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