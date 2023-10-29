Один ингредиент сделает чизкейк невероятным: необычный рецепт к праздничному столу
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Нежный творожный чизкейк – идеальный десерт для семейных посиделок с чаем. Рецептов чизкейка существует невероятное количество. Сегодня предлагаем приготовить чизкейк… с тыквой.
Необычный рецепт предлагает "Знай.UA". Для основы мы возьмем песочное печенье и какао, а для самого чизкейка понадобится пюре из тыквы и кисломолочный сыр. Такой необычный рецепт сразит абсолютно всех и будет уместным и к праздничному столу, и к семейным посиделкам
Как приготовить чизкейк с тыквой
Ингредиенты:
- песочное печенье (можно шоколадное) – 150 г.;
- какао-порошок (если печенье не шоколадное) – 2 ч. л;
- сливочное масло – 70 г.
Для начинки:
- кисломолочный творог – 600 г;
- сметана 20% – 100 мл,
- яйца – 5 шт.;
- тыквенное пюре – 300 г;
- сахар – 150 г;
- ванильный сахар – 1 пакетик,
- кукурузный крахмал – 30 г.
Способ приготовления:
- Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки и добавляем при необходимости какао-порошок.Добавляем также растопленное сливочное масло, все тщательно перемешиваем.
- Полученную основу выкладываем на форму, формируем дно и бортики одинаковой толщины. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 5-7 минут.
- Для начинки тщательно перебиваем творог в блендере, добавляем сметану, ванильный тыквенный пюре и обычный сахар. Все перемешиваем, добавляем кукурузный крахмал и перебиваем венчиком.
- Духовку разогреваем до 110 градусов, отправляем форму с чизкейком, а на низ ставим миску с кипятком. Запекаем чизкейк 2,5 часа.
- Когда блюдо будет готово,- открываем отвор духовки и оставляем чизкейк до полного застывания. Готовый чизкейк украшаем орехами, карамелизированной тыквой или шоколадом.
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