Пирожки получатся вкусными, как в детстве: проверенный рецепт теста
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Этот рецепт выручит в любой ситуации
Жареные пирожки – популярное у нас блюдо, которым любят перекусить или полакомиться на завтрак или обед. Устоять перед этим ароматом и вкусом очень сложно, потому они исчезают из тарелок еще теплыми.
Если же вы любите это блюдо, но не любите возиться с тестом, вместе с Today расскажем о быстром рецепте теста для пирожков. Для начинки для них можно использовать что угодно: и повидло, и фарш, и овощи.
Как приготовить быстрое тесто для жареных пирожков на кефире
Ингредиенты:
- 600 мл теплого кефира;
- яйцо;
- 1 кг муки;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 60 г сливочного масла;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В емкость наливаем тёплый кефир, добавляем соль, яйцо и все тщательно перемешиваем. Туда же отправляем сахар и снова все перемешиваем.
- На водяной бане растапливаем сливочное масло, добавляем в кефирную массу.
- Муку просеиваем в миску, где будем замешивать тесто. Туда же отправляем соду и перемешиваем. Делаем углубление и вливаем кефир. Все перемешиваем деревянной лопаткой и вымешиваем руками – тесто должно получиться нежным и слегка липнуть к рукам.
- Тесто сворачиваем в шарик, кладем на присыпанную мукой доску и накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
- Через указанный срок тесто делим на две части и скатываем колбаски.
- Получившуюся колбаску нарезаем на кусочки, раскатываем, внутри выкладываем начинку и защипываем края. Готовые пирожки жарим на раскаленной сковороде с растительным маслом.
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