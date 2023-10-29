Пирожки получатся вкусными, как в детстве: проверенный рецепт теста

Этот рецепт выручит в любой ситуации

Жареные пирожки – популярное у нас блюдо, которым любят перекусить или полакомиться на завтрак или обед. Устоять перед этим ароматом и вкусом очень сложно, потому они исчезают из тарелок еще теплыми.

Если же вы любите это блюдо, но не любите возиться с тестом, вместе с Today расскажем о быстром рецепте теста для пирожков. Для начинки для них можно использовать что угодно: и повидло, и фарш, и овощи.

Как приготовить быстрое тесто для жареных пирожков на кефире

Ингредиенты:

600 мл теплого кефира;

яйцо;

1 кг муки;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

60 г сливочного масла;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В емкость наливаем тёплый кефир, добавляем соль, яйцо и все тщательно перемешиваем. Туда же отправляем сахар и снова все перемешиваем. На водяной бане растапливаем сливочное масло, добавляем в кефирную массу. Муку просеиваем в миску, где будем замешивать тесто. Туда же отправляем соду и перемешиваем. Делаем углубление и вливаем кефир. Все перемешиваем деревянной лопаткой и вымешиваем руками – тесто должно получиться нежным и слегка липнуть к рукам. Тесто сворачиваем в шарик, кладем на присыпанную мукой доску и накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут. Через указанный срок тесто делим на две части и скатываем колбаски. Получившуюся колбаску нарезаем на кусочки, раскатываем, внутри выкладываем начинку и защипываем края. Готовые пирожки жарим на раскаленной сковороде с растительным маслом.

Рекомендуем приготовить пирожки с рисом и зеленью по рецепту "Телеграфа". Это блюдо покорит вас простотой приготовления, близких — фантастическим вкусом.