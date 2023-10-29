На такой супчик можно и гостей пригласить: секретный ингредиент сделает его особенно пикантным
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Готовится элементарно, получается фантастическим
Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы — это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами, делать крем-супы и даже запекать в духовке или готовить на костре.
Сегодня вместе с "Главредом" поделимся рецептом сырного супа с курицей и грибами. Бюджетное блюдо готовится очень просто — ведь не нужно тратить много денег, чтобы купить плавленый сырок. У первого блюда появится пикантный вкус, который понравится абсолютно всем.
Как приготовить сырный суп с курицей
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт.;
- картофель — 2-3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сыр плавленый — 2 ст. л.;
- яйца перепелиные — 5-6 шт.;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, чистим, нарезаем небольшими кубиками и ставим вариться.
- Пока варится картофель, обжариваем куриное филе до золотой корочки и добавляем его к картофелю.
- В той же сковороде жарим очищенный и измельченный лук и морковь, заправляем любимыми специями и добавляем в суп.
- Туда же отправляем натертый на терке плавленый сыр, измельченные вареные яйца и нарезанную зелень по своему вкусу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вкус супа еще ярче. Попробуйте — и вы не сможете оторваться от блюда.