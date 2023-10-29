На такой супчик можно и гостей пригласить: секретный ингредиент сделает его особенно пикантным

Готовится элементарно, получается фантастическим

Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы — это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами, делать крем-супы и даже запекать в духовке или готовить на костре.

Сегодня вместе с "Главредом" поделимся рецептом сырного супа с курицей и грибами. Бюджетное блюдо готовится очень просто — ведь не нужно тратить много денег, чтобы купить плавленый сырок. У первого блюда появится пикантный вкус, который понравится абсолютно всем.

Как приготовить сырный суп с курицей

Ингредиенты:

куриное филе — 1 шт.;

картофель — 2-3 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сыр плавленый — 2 ст. л.;

яйца перепелиные — 5-6 шт.;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, чистим, нарезаем небольшими кубиками и ставим вариться. Пока варится картофель, обжариваем куриное филе до золотой корочки и добавляем его к картофелю. В той же сковороде жарим очищенный и измельченный лук и морковь, заправляем любимыми специями и добавляем в суп. Туда же отправляем натертый на терке плавленый сыр, измельченные вареные яйца и нарезанную зелень по своему вкусу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вкус супа еще ярче. Попробуйте — и вы не сможете оторваться от блюда.