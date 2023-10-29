Укр

Без привычной селедки: такая "Шуба" получится вкуснее классической

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусный и легкий салат
Вкусный и легкий салат. Фото http://smach.com.ua/

Подойдет и к празднику, и к семейному обеду

Самые разнообразные салаты мы готовим на наших кухнях практически ежедневно. Это великолепное блюдо и для праздничных застолий, и для ежедневных семейных обедов или ужинов.

Если вам надоела классическая селедка под "Шубой", вместе с Foodoboz предлагаем приготовить под шубой… грибы. Сытный, нежный и вкусный салат понравится всем обязательно!

Как приготовить салат с грибами под шубой с сыром, картошкой и огурцами

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 4 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сыр твердый — 200 г;
  • соленые огурцы — 30 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • зеленый лук — 3-4 веточки;
  • зелень — 30 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • майонез, соль, острый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и грибы помойте, порежьте, обжарьте до золотистости.
  2. Картофель очистите, помойте, натрите на терке.
  3. Лук помойте, очистите, вместе с зеленью нарежьте и добавьте к картофелю. Туда же отправьте майонез с горчицей и зеленью, перемешайте.
  4. Теперь соберите салат: начала выложите картофель с зеленью, яйцами и майонезом, сверху — жареные грибы, далее соленые огурцы.
  5. Готовый салат посыпьте тертым сыром, сверху смажьте майонезом с зеленью по краю, присыпьте зеленым луком и поставьте в холодильник на несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как превратить "Шубу" в ресторанное блюдо. Этот вариант понравится абсолютно всем.

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#Рецепт #Салат #Грибы #Готовим дома