Без привычной селедки: такая "Шуба" получится вкуснее классической
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Подойдет и к празднику, и к семейному обеду
Самые разнообразные салаты мы готовим на наших кухнях практически ежедневно. Это великолепное блюдо и для праздничных застолий, и для ежедневных семейных обедов или ужинов.
Если вам надоела классическая селедка под "Шубой", вместе с Foodoboz предлагаем приготовить под шубой… грибы. Сытный, нежный и вкусный салат понравится всем обязательно!
Как приготовить салат с грибами под шубой с сыром, картошкой и огурцами
Ингредиенты:
- картофель отварной — 4 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- соленые огурцы — 30 г;
- шампиньоны — 200 г;
- зеленый лук — 3-4 веточки;
- зелень — 30 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- майонез, соль, острый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и грибы помойте, порежьте, обжарьте до золотистости.
- Картофель очистите, помойте, натрите на терке.
- Лук помойте, очистите, вместе с зеленью нарежьте и добавьте к картофелю. Туда же отправьте майонез с горчицей и зеленью, перемешайте.
- Теперь соберите салат: начала выложите картофель с зеленью, яйцами и майонезом, сверху — жареные грибы, далее соленые огурцы.
- Готовый салат посыпьте тертым сыром, сверху смажьте майонезом с зеленью по краю, присыпьте зеленым луком и поставьте в холодильник на несколько часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как превратить "Шубу" в ресторанное блюдо. Этот вариант понравится абсолютно всем.