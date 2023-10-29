И к гарниру, и в борщ: проверенный рецепт квашеной капусты от бабушки
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Идеально ко многим блюдам
Стоит только представить хрустящую и сочную квашеную капусту, уже слюнки начинают течь! Она подходит с любым гарниром, мясом, как обычная закуска или даже может стать составляющей многих блюд. Ее добавляют в любимый борщ, самые разнообразные супы и соленые пирожки.
Сколько бы не придумывали рецептов квашеной капусты, лучше классического рецепта все равно не найдете. Вместе с Shuba именно его сегодня и приготовим. Такая капусточка будет отличной закуской к любым мясным блюдам. Попробуйте — и вы будете готовить только так!
Как приготовить квашеную капусту
Ингредиенты:
- капуста белокочанная -1 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- яблоко симиренко — 2 шт.;
- соль каменная.
Способ приготовления:
- Готовим все ингредиенты. Капусту моем, шинкуем, морковь чистим и трем на терке. Яблоки моем режем ломтиками.
- Все ингредиенты складываем в большую кастрюлю или миску. Солим, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на три дня, перемешивая каждый день.
- На третий день плотно утрамбовываем все по баночкам и ставим в холодильник.
Подавайте квашеную капусту к любимым котлеткам по рецепту "Телеграфа". Вам обязательно понравится!