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И к гарниру, и в борщ: проверенный рецепт квашеной капусты от бабушки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный гарнир к мясным продуктам
Вкусный гарнир к мясным продуктам. Фото smakotainfo.com

Идеально ко многим блюдам

Стоит только представить хрустящую и сочную квашеную капусту, уже слюнки начинают течь! Она подходит с любым гарниром, мясом, как обычная закуска или даже может стать составляющей многих блюд. Ее добавляют в любимый борщ, самые разнообразные супы и соленые пирожки.

Сколько бы не придумывали рецептов квашеной капусты, лучше классического рецепта все равно не найдете. Вместе с Shuba именно его сегодня и приготовим. Такая капусточка будет отличной закуской к любым мясным блюдам. Попробуйте — и вы будете готовить только так!

Как приготовить квашеную капусту

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная -1 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • яблоко симиренко — 2 шт.;
  • соль каменная.

Способ приготовления:

  1. Готовим все ингредиенты. Капусту моем, шинкуем, морковь чистим и трем на терке. Яблоки моем режем ломтиками.
  2. Все ингредиенты складываем в большую кастрюлю или миску. Солим, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на три дня, перемешивая каждый день.
  3. На третий день плотно утрамбовываем все по баночкам и ставим в холодильник.

Подавайте квашеную капусту к любимым котлеткам по рецепту "Телеграфа". Вам обязательно понравится!

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#Рецепт #Квашеная капуста #Готовим дома