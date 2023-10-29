Закуска, которая должна быть в каждом холодильнике: вы не знали, что картошку можно приготовить так вкусно

Блюдо получается очень ароматным и вкусным

Из картофеля можно готовить не только ароматные драники. Из этого овоща можно приготовить еще сотню-другую блюда. Но мало кто знает о картофельных блинах.

Блинчики получаются очень ароматные, готовятся просто и быстро. Можно подать их просто со сметаной или положить вкусную начинку. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Молоко – 400 мл

Чеснок – 1 зубчик

Пшеничная мука — 200 г.

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 3 стол.

Твердый творог – 50 г.

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи чистим от кожуры, промываем в проточной воде. Нарезаем на кусочки. Составляем лук, картофель и почищенный зубчик чеснока в блендере. Из общего количества молока добавляем немного, чтобы легче было измельчать. Перебиваем до однородности. С блендера переливаем всю массу в большую миску, в которой вы планируете готовить тесто. Добавляем яйца. Затем вливаем растительное масло, а также другую часть молока. Затем постепенно всыпаем просеянную муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Твердый сыр натираем прямо в тесто на средней терке. Сыр берём любой, который вам нравится. Он должен быть свежий, вкусный и качественный. Зелень моем в проточной воде, обсушиваем на бумажных полотенцах. Мелко нарезаем и добавляем в тесто. Сыр и зелень вмешиваем в тесто. Тесто для картофельных блинов должно быть редкой консистенции. Если есть необходимость, можно долить еще немного молока или воды. Сильно разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. Наливаем немного теста, круговыми движениями распределяем его по сковороде. Жарим на среднем огне, как обычные блины.

Готовые блины лучше складывать на тарелку и накрывать крышкой. Тогда они пропарятся и будут очень мягкими. Готовые картофельные блины очень вкусно подавать со сметаной или соусом на основе йогурта.