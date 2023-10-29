Закуска, которая должна быть в каждом холодильнике: вы не знали, что картошку можно приготовить так вкусно
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Блюдо получается очень ароматным и вкусным
Из картофеля можно готовить не только ароматные драники. Из этого овоща можно приготовить еще сотню-другую блюда. Но мало кто знает о картофельных блинах.
Блинчики получаются очень ароматные, готовятся просто и быстро. Можно подать их просто со сметаной или положить вкусную начинку. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Молоко – 400 мл
- Чеснок – 1 зубчик
- Пшеничная мука — 200 г.
- Яйца – 2 шт.
- Растительное масло – 3 стол.
- Твердый творог – 50 г.
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи чистим от кожуры, промываем в проточной воде. Нарезаем на кусочки. Составляем лук, картофель и почищенный зубчик чеснока в блендере.
- Из общего количества молока добавляем немного, чтобы легче было измельчать. Перебиваем до однородности.
- С блендера переливаем всю массу в большую миску, в которой вы планируете готовить тесто. Добавляем яйца.
- Затем вливаем растительное масло, а также другую часть молока. Затем постепенно всыпаем просеянную муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Твердый сыр натираем прямо в тесто на средней терке. Сыр берём любой, который вам нравится. Он должен быть свежий, вкусный и качественный.
- Зелень моем в проточной воде, обсушиваем на бумажных полотенцах. Мелко нарезаем и добавляем в тесто.
- Сыр и зелень вмешиваем в тесто. Тесто для картофельных блинов должно быть редкой консистенции. Если есть необходимость, можно долить еще немного молока или воды.
- Сильно разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. Наливаем немного теста, круговыми движениями распределяем его по сковороде. Жарим на среднем огне, как обычные блины.
Готовые блины лучше складывать на тарелку и накрывать крышкой. Тогда они пропарятся и будут очень мягкими. Готовые картофельные блины очень вкусно подавать со сметаной или соусом на основе йогурта.