Нереальное сочетание вкусов: после этого "солнечного" паштета гости оближут тарелку

Выходит безумно вкусно и очень сытно

Мы делились рецептом вкусного грибного паштета. Намазки на бутерброды – это немаловажная часть рациона, ведь они выручают и при составлении меню на праздничный стол, и в качестве ежедневного перекуса.

Делимся рецептом вкусного яичного паштета. Сливочный сыр в нем очень подходит другим компонентам, но при желании его можно заменить плавленым – тоже будет очень вкусно.

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт

сливочный творог — 2 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

куркума – 0,5 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

лук — 0,5

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Вкрутую варим яйца. Опускаем его в холодную воду. Когда остынут, чистим их и растираем вилкой до однородной массы. Добавляем другие компоненты. Перемешиваем или перетираем блендером. На этом этапе пробуем соль и перец, при необходимости добавляем. Накрываем в контакт пищевой плёнкой. Ставим на 30-40 минут в холодильник. Намазка получается яркая, вкусная и сытная. Очень вкусно подавать ее на

Подавайте на обжаренные кусочки тостового хлеба. Также мы делились рецептом вкуснейшей шарлотки.