Нереальное сочетание вкусов: после этого "солнечного" паштета гости оближут тарелку
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Выходит безумно вкусно и очень сытно
Мы делились рецептом вкусного грибного паштета. Намазки на бутерброды – это немаловажная часть рациона, ведь они выручают и при составлении меню на праздничный стол, и в качестве ежедневного перекуса.
Делимся рецептом вкусного яичного паштета. Сливочный сыр в нем очень подходит другим компонентам, но при желании его можно заменить плавленым – тоже будет очень вкусно.
Ингредиенты:
- Яйца — 6 шт
- сливочный творог — 2 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- куркума – 0,5 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- лук — 0,5
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Вкрутую варим яйца. Опускаем его в холодную воду. Когда остынут, чистим их и растираем вилкой до однородной массы.
- Добавляем другие компоненты. Перемешиваем или перетираем блендером. На этом этапе пробуем соль и перец, при необходимости добавляем.
- Накрываем в контакт пищевой плёнкой. Ставим на 30-40 минут в холодильник.
- Намазка получается яркая, вкусная и сытная. Очень вкусно подавать ее на
Подавайте на обжаренные кусочки тостового хлеба. Также мы делились рецептом вкуснейшей шарлотки.