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Нереальное сочетание вкусов: после этого "солнечного" паштета гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такой яичный паштет подходит и ежедневному перекусу, и праздничному столу.
Такой яичный паштет подходит и ежедневному перекусу, и праздничному столу.. Фото Сегодня

Выходит безумно вкусно и очень сытно

Мы делились рецептом вкусного грибного паштета. Намазки на бутерброды – это немаловажная часть рациона, ведь они выручают и при составлении меню на праздничный стол, и в качестве ежедневного перекуса.

Делимся рецептом вкусного яичного паштета. Сливочный сыр в нем очень подходит другим компонентам, но при желании его можно заменить плавленым – тоже будет очень вкусно.

Ингредиенты:

  • Яйца — 6 шт
  • сливочный творог — 2 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • куркума – 0,5 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • лук — 0,5
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вкрутую варим яйца. Опускаем его в холодную воду. Когда остынут, чистим их и растираем вилкой до однородной массы.
  2. Добавляем другие компоненты. Перемешиваем или перетираем блендером. На этом этапе пробуем соль и перец, при необходимости добавляем.
  3. Накрываем в контакт пищевой плёнкой. Ставим на 30-40 минут в холодильник.
  4. Намазка получается яркая, вкусная и сытная. Очень вкусно подавать ее на

Подавайте на обжаренные кусочки тостового хлеба. Также мы делились рецептом вкуснейшей шарлотки.

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#Рецепт #Яйца #Бутерброд #намазка