Такого не попробуешь даже в ресторане: настоящий сырный соус в домашних условиях

Преимущество соуса в том, что он совершенно натуральный

Мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный сырный соус. Он будет отличным дополнением любого мясного или рыбного блюда.

А еще его легко приготовить в домашних условиях. Такой соус будет вкусным и полностью натуральным. Рецептом поделились на Hyser.com.

Ингредиенты:

сыр чеддер – 200 г;

масло сливочное — 80 г;

мука — 1 ст. кровати;

молоко – 200 мл.

Способ приготовления:

Прежде всего натираем сыр на мелкой терке. Тогда сливочное масло растапливаем в сотейнике. Оно не должно закипеть. В масло вмешиваем муку, лопаткой или венчиком доводим массу до однородности. Тогда тоненькой струйкой начинаем вливать молоко, постоянно перемешивая. На слабом огне, помешивая, доводим смесь до однородности. Натертый сыр по частям вмешиваем в масляно-молочную массу. Каждый раз ждем полного растворения сыра. Постоянно помешиваем.

Соус от 3 до 7 дней хранится в холодильнике. Поскольку он натуральный, то густеет, поэтому перед подачей его следует немного подогреть. Также мы рассказывали, как гораздо вкуснее приготовить котлеты.