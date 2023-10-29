Такого не попробуешь даже в ресторане: настоящий сырный соус в домашних условиях
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Преимущество соуса в том, что он совершенно натуральный
Мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный сырный соус. Он будет отличным дополнением любого мясного или рыбного блюда.
А еще его легко приготовить в домашних условиях. Такой соус будет вкусным и полностью натуральным. Рецептом поделились на Hyser.com.
Ингредиенты:
- сыр чеддер – 200 г;
- масло сливочное — 80 г;
- мука — 1 ст. кровати;
- молоко – 200 мл.
Способ приготовления:
- Прежде всего натираем сыр на мелкой терке. Тогда сливочное масло растапливаем в сотейнике. Оно не должно закипеть.
- В масло вмешиваем муку, лопаткой или венчиком доводим массу до однородности. Тогда тоненькой струйкой начинаем вливать молоко, постоянно перемешивая. На слабом огне, помешивая, доводим смесь до однородности.
- Натертый сыр по частям вмешиваем в масляно-молочную массу. Каждый раз ждем полного растворения сыра. Постоянно помешиваем.
Соус от 3 до 7 дней хранится в холодильнике. Поскольку он натуральный, то густеет, поэтому перед подачей его следует немного подогреть. Также мы рассказывали, как гораздо вкуснее приготовить котлеты.