Этой бюджетной намазки готовьте сразу двойную порцию: так вкусно, что гости точно спросят рецепт

Прекрасная закуска к праздничному столу или просто на каждый день

Мы делились рецептом вкуснейшего грибного паштета. Теперь рассказываем, как приготовить отличную рыбную намазку на бутерброды на основе сельди.

Пасту можно смазать на хлеб или использовать кондитерский мешок для оформления праздничных закусок. Рецептом поделились на news.uaportal.com.

Ингредиенты:

450 г сельди;

12 вареных яиц;

100-150 г вареной моркови;

200 г твердого сыра;

200 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Яйца, творог и морковь натираем на терке с малыми отверстиями. Сельдь нарезаем на небольшие кусочки. Рыбу перекладываем в чашу блендера. Добавляем в нее сливочное масло комнатной температуры. Взбиваем до образования пюре. Постепенно добавляем в блендер натертые ингредиенты. Взбиваем до получения консистенции пасты. Попробуем, при необходимости добавляем соль и перец. Пасту перекладываем в контейнер. Ставим в холодильник на час – для стабилизации.

Паста получается очень вкусная. Чем-то она похожа на форшмак, но имеет особые нотки вкуса. Но и форшмак приготовить несложно – мы рассказывали, как это сделать.