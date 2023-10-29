Простой и сытный обед: такой салат-пятиминутка соберется из каждого холодильника
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Выходит очень вкусно и питательно
Мы рассказывали, как улучшить вкус традиционного салата "Селедка под шубой". Теперь делимся рецептом простого и сытного перекуса.
Приготовить его можно всего за 10-15 минут, используя продукты, которые есть практически в каждом холодильнике. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Куриный рулет (или колбаса высокого качества) – 200 г
- Помидоры – 2 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Заправка для салата:
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец
- Сметана – 100 г
- Майонез – 100 г
Способ приготовления:
- Нарезаем помидоры на кубики среднего размера. Куриный рулет мелко нарезаем. Его можно заменить на копченую колбасу или другое копченое мясо.
- Твердый творог натираем на мелкой терке творог. Для соуса на мелкой терке натираем чеснок. Солим, перчим
- Добавляем сметану и майонез в равных пропорциях, тщательно перемешиваем. Можно собирать салат.
Выкладываем слоями или просто перемешиваем. Салат получается очень вкусным, поэтому на столе не задерживается. Также мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки.