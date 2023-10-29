Простой и сытный обед: такой салат-пятиминутка соберется из каждого холодильника

Выходит очень вкусно и питательно

Мы рассказывали, как улучшить вкус традиционного салата "Селедка под шубой". Теперь делимся рецептом простого и сытного перекуса.

Приготовить его можно всего за 10-15 минут, используя продукты, которые есть практически в каждом холодильнике. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Куриный рулет (или колбаса высокого качества) – 200 г

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 200 г

Заправка для салата:

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец

Сметана – 100 г

Майонез – 100 г

Способ приготовления:

Нарезаем помидоры на кубики среднего размера. Куриный рулет мелко нарезаем. Его можно заменить на копченую колбасу или другое копченое мясо. Твердый творог натираем на мелкой терке творог. Для соуса на мелкой терке натираем чеснок. Солим, перчим Добавляем сметану и майонез в равных пропорциях, тщательно перемешиваем. Можно собирать салат.

Выкладываем слоями или просто перемешиваем. Салат получается очень вкусным, поэтому на столе не задерживается. Также мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки.