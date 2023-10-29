Нереальный пирог по семейному рецепту: рецепт фантастической украинской выпечки

Такой пирог и на праздничный стол поставить можно

Мы делились рецептом замечательных украинских сладостей — соложников. Теперь рассказываем, как испечь роскошный, мягкий пирог с двойной начинкой.

Это семейный рецепт кулинарной экспертки Светланы Климовской, которым она поделилась в своем блоге. Выпечка получается невероятно вкусной.

Ингредиенты:

300 г молока

550-600 г муки

20 г свежих дрожжей

100 г сливочного масла

30 г меда

70 г сахара

2 яйца

5 г соли

Для маковой начинки:

150 г мака

0,5л воды

0,5л молока

4 ст.л. домашнего варенья или джема

Для яблочной начинки:

200 г жареного миндаля (можно грецкий орех)

4 больших яблока или 5 средних

1 ч.л. корицы

4 ст.л. меда или повидла из яблок

Способ приготовления:

Мак заливаем водой и варим 10 мин после закипания. Затем сливаем воду, заливаем мак молоком и варим еще 10 мин после закипания. Сливаем молоко. Когда мак остынет, перебиваем его блендером. Добавляем любимое варенье. Смешиваем, отставляем. Яблоки чистим и нарезаем кубиком. Добавляем сахар, повидло, корицу и измельченные орехи. Размешиваем. Для опары в 150 г едва теплого молока разводим дрожжи. Добавляем 120 г муки от общего количества. Размешиваем, накрываем пленкой и оставляем подходить на 30 мин. В дежу миксера или большую миску для ручного замешивания просеиваем оставшуюся муку. Добавляем сахар, соль, мед, взбитые вилкой яйца, остальное молоко, а также подошедшую опару. Замешиваем тесто. Когда будет однородным, постепенно вмешиваем холодное сливочное масло. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накрываем тесто пленкой, полотенцем и оставляем подходить на 1,5-2 часа в теплом месте. Когда вырастет, перекладываем на рабочую поверхность. Половину теста раскатываем и выкладываем в форму 30 см в диаметре. Формируем дно и бока. Выкладываем маковую начинку. Отрезаем небольшую часть теста от оставшейся половины. Раскатываем и накрываем мак. Выкладываем яблочно-ореховую начинку. Из остального теста делаем верх пирога. Накрываем и оставляем подходить еще на 30 мин. Смазываем пирог желтком с молоком. Выпекаем 40-50 мин при температуре 180 градусов. Полностью охлаждаем перед подачей.

Пирог получается просто роскошным. В семье блоггерши его пекли на именины. Подобная традиция существовала и в семье Ивана Франко.