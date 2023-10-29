Нереальный пирог по семейному рецепту: рецепт фантастической украинской выпечки
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Такой пирог и на праздничный стол поставить можно
Мы делились рецептом замечательных украинских сладостей — соложников. Теперь рассказываем, как испечь роскошный, мягкий пирог с двойной начинкой.
Это семейный рецепт кулинарной экспертки Светланы Климовской, которым она поделилась в своем блоге. Выпечка получается невероятно вкусной.
Ингредиенты:
- 300 г молока
- 550-600 г муки
- 20 г свежих дрожжей
- 100 г сливочного масла
- 30 г меда
- 70 г сахара
- 2 яйца
- 5 г соли
Для маковой начинки:
- 150 г мака
- 0,5л воды
- 0,5л молока
- 4 ст.л. домашнего варенья или джема
Для яблочной начинки:
- 200 г жареного миндаля (можно грецкий орех)
- 4 больших яблока или 5 средних
- 1 ч.л. корицы
- 4 ст.л. меда или повидла из яблок
Способ приготовления:
- Мак заливаем водой и варим 10 мин после закипания. Затем сливаем воду, заливаем мак молоком и варим еще 10 мин после закипания.
- Сливаем молоко. Когда мак остынет, перебиваем его блендером. Добавляем любимое варенье. Смешиваем, отставляем.
- Яблоки чистим и нарезаем кубиком. Добавляем сахар, повидло, корицу и измельченные орехи. Размешиваем.
- Для опары в 150 г едва теплого молока разводим дрожжи. Добавляем 120 г муки от общего количества. Размешиваем, накрываем пленкой и оставляем подходить на 30 мин.
- В дежу миксера или большую миску для ручного замешивания просеиваем оставшуюся муку. Добавляем сахар, соль, мед, взбитые вилкой яйца, остальное молоко, а также подошедшую опару.
- Замешиваем тесто. Когда будет однородным, постепенно вмешиваем холодное сливочное масло. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.
- Накрываем тесто пленкой, полотенцем и оставляем подходить на 1,5-2 часа в теплом месте. Когда вырастет, перекладываем на рабочую поверхность.
- Половину теста раскатываем и выкладываем в форму 30 см в диаметре. Формируем дно и бока.
- Выкладываем маковую начинку. Отрезаем небольшую часть теста от оставшейся половины. Раскатываем и накрываем мак.
- Выкладываем яблочно-ореховую начинку. Из остального теста делаем верх пирога.
- Накрываем и оставляем подходить еще на 30 мин. Смазываем пирог желтком с молоком.
- Выпекаем 40-50 мин при температуре 180 градусов. Полностью охлаждаем перед подачей.
Пирог получается просто роскошным. В семье блоггерши его пекли на именины. Подобная традиция существовала и в семье Ивана Франко.