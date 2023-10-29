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Нереальный пирог по семейному рецепту: рецепт фантастической украинской выпечки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
От такой выпечки все будут в восторге
От такой выпечки все будут в восторге. Фото klymovska.com

Такой пирог и на праздничный стол поставить можно

Мы делились рецептом замечательных украинских сладостей — соложников. Теперь рассказываем, как испечь роскошный, мягкий пирог с двойной начинкой.

Это семейный рецепт кулинарной экспертки Светланы Климовской, которым она поделилась в своем блоге. Выпечка получается невероятно вкусной.

Ингредиенты:

  • 300 г молока
  • 550-600 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 100 г сливочного масла
  • 30 г меда
  • 70 г сахара
  • 2 яйца
  • 5 г соли

Для маковой начинки:

  • 150 г мака
  • 0,5л воды
  • 0,5л молока
  • 4 ст.л. домашнего варенья или джема

Для яблочной начинки:

  • 200 г жареного миндаля (можно грецкий орех)
  • 4 больших яблока или 5 средних
  • 1 ч.л. корицы
  • 4 ст.л. меда или повидла из яблок

Способ приготовления:

  1. Мак заливаем водой и варим 10 мин после закипания. Затем сливаем воду, заливаем мак молоком и варим еще 10 мин после закипания.
  2. Сливаем молоко. Когда мак остынет, перебиваем его блендером. Добавляем любимое варенье. Смешиваем, отставляем.
  3. Яблоки чистим и нарезаем кубиком. Добавляем сахар, повидло, корицу и измельченные орехи. Размешиваем.
  4. Для опары в 150 г едва теплого молока разводим дрожжи. Добавляем 120 г муки от общего количества. Размешиваем, накрываем пленкой и оставляем подходить на 30 мин.
  5. В дежу миксера или большую миску для ручного замешивания просеиваем оставшуюся муку. Добавляем сахар, соль, мед, взбитые вилкой яйца, остальное молоко, а также подошедшую опару.
  6. Замешиваем тесто. Когда будет однородным, постепенно вмешиваем холодное сливочное масло. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.
  7. Накрываем тесто пленкой, полотенцем и оставляем подходить на 1,5-2 часа в теплом месте. Когда вырастет, перекладываем на рабочую поверхность.
  8. Половину теста раскатываем и выкладываем в форму 30 см в диаметре. Формируем дно и бока.
  9. Выкладываем маковую начинку. Отрезаем небольшую часть теста от оставшейся половины. Раскатываем и накрываем мак.
  10. Выкладываем яблочно-ореховую начинку. Из остального теста делаем верх пирога.
  11. Накрываем и оставляем подходить еще на 30 мин. Смазываем пирог желтком с молоком.
  12. Выпекаем 40-50 мин при температуре 180 градусов. Полностью охлаждаем перед подачей.

Пирог получается просто роскошным. В семье блоггерши его пекли на именины. Подобная традиция существовала и в семье Ивана Франко.

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#Рецепт #Пирог #Выпечка #Тесто