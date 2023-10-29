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В магазине такой не купить: десерт без выпечки "Райское наслаждение"

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Очень вкусный и несложный в приготовлении творожный торт-десерт без выпечки
Очень вкусный и несложный в приготовлении творожный торт-десерт без выпечки. Фото plyashka.com

Сырный торт без выпечки, прост в приготовлении, оригинален по форме

Творог может быть самостоятельным блюдом, которое можно употреблять к чаю или кофе на завтрак. Также его используют для приготовления разнообразной выпечки или соленых блюд.

Сырный торт без выпечки не только простой в приготовлении. Это также отличный способ накормить детей творогом в виде десерта. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить творожный десерт

Ингредиенты:

  • 1 апельсин
  • 1 банан
  • 3 киви
  • 400 г сыра
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,5 пакетика ванильного сахара
  • 100 мл воды для желатина
  • 2 ст. л. быстрорастворимого желатина

Способ приготовления:

  1. Форму застелить пленкой и смазать немного растительным маслом.
  2. Половину апельсина и киви нарезать кольцами и полукольцами.
  3. Оставшиеся фрукты нарезать кубиками.
  4. Кольца и полукольца фруктов выложить на дно формы.
  5. Сыр взбить с сахаром и ванильным сахаром.
  6. Быстрорастворимый желатин растворить в горячей воде, постоянно перемешивать.
  7. Растворенный желатин добавить в творог, еще раз взбить.
  8. В форму слоями выложить творожную массу и нарезанные фрукты, последний должен быть слой творожной массы, разровнять.
  9. Накрыть пленкой и отправить в холодильник до полного застывания фруктово-желейного десерта.
  10. Когда десерт застынет, перевернуть его на тарелку и подать на стол.

А если вы любите творог, рекомендуем приготовить пышную творожную ватрушку по рецепту "Телеграфа". Выпечка удивит вас ароматом и потрясающим вкусом, возвращающим в детство.

Теги:
#Сыр #Торт #Выпечка #Готовим дома