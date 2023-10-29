В магазине такой не купить: десерт без выпечки "Райское наслаждение"
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Сырный торт без выпечки, прост в приготовлении, оригинален по форме
Творог может быть самостоятельным блюдом, которое можно употреблять к чаю или кофе на завтрак. Также его используют для приготовления разнообразной выпечки или соленых блюд.
Сырный торт без выпечки не только простой в приготовлении. Это также отличный способ накормить детей творогом в виде десерта. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".
Как приготовить творожный десерт
Ингредиенты:
- 1 апельсин
- 1 банан
- 3 киви
- 400 г сыра
- 2 ст. л. сахара
- 0,5 пакетика ванильного сахара
- 100 мл воды для желатина
- 2 ст. л. быстрорастворимого желатина
Способ приготовления:
- Форму застелить пленкой и смазать немного растительным маслом.
- Половину апельсина и киви нарезать кольцами и полукольцами.
- Оставшиеся фрукты нарезать кубиками.
- Кольца и полукольца фруктов выложить на дно формы.
- Сыр взбить с сахаром и ванильным сахаром.
- Быстрорастворимый желатин растворить в горячей воде, постоянно перемешивать.
- Растворенный желатин добавить в творог, еще раз взбить.
- В форму слоями выложить творожную массу и нарезанные фрукты, последний должен быть слой творожной массы, разровнять.
- Накрыть пленкой и отправить в холодильник до полного застывания фруктово-желейного десерта.
- Когда десерт застынет, перевернуть его на тарелку и подать на стол.
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