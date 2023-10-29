В магазине такой не купить: десерт без выпечки "Райское наслаждение"

Сырный торт без выпечки, прост в приготовлении, оригинален по форме

Творог может быть самостоятельным блюдом, которое можно употреблять к чаю или кофе на завтрак. Также его используют для приготовления разнообразной выпечки или соленых блюд.

Сырный торт без выпечки не только простой в приготовлении. Это также отличный способ накормить детей творогом в виде десерта. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить творожный десерт

Ингредиенты:

1 апельсин

1 банан

3 киви

400 г сыра

2 ст. л. сахара

0,5 пакетика ванильного сахара

100 мл воды для желатина

2 ст. л. быстрорастворимого желатина

Способ приготовления:

Форму застелить пленкой и смазать немного растительным маслом. Половину апельсина и киви нарезать кольцами и полукольцами. Оставшиеся фрукты нарезать кубиками. Кольца и полукольца фруктов выложить на дно формы. Сыр взбить с сахаром и ванильным сахаром. Быстрорастворимый желатин растворить в горячей воде, постоянно перемешивать. Растворенный желатин добавить в творог, еще раз взбить. В форму слоями выложить творожную массу и нарезанные фрукты, последний должен быть слой творожной массы, разровнять. Накрыть пленкой и отправить в холодильник до полного застывания фруктово-желейного десерта. Когда десерт застынет, перевернуть его на тарелку и подать на стол.

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