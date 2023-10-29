С тестом возиться не придется: пирог с мясом за 20 минут

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Если желания возиться с тестом у вас сегодня нет, но хочется порадовать близких чем-нибудь вкусненьким, рекомендуем приготовить мясной пирог в батоне. В таком блюде вы потратите несколько минут на приготовление начинки.

Ее, кстати, можно изменять по настроению и вкусу. А рецептом ленивого пирога с мясом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить пирог с мясом в батоне

Ингредиенты:

батон – 1 шт.

мясной фарш – 300 г

лук – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

сыр – 70 г

зеленый лук и укроп – по вкусу

чеснок – по вкусу

соль, перец и зира – по вкусу

сливочное или подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

Овощи мелко порезать. На сливочном масле или масле поджарить лук и выложить весь фарш. Все немного обжарить на огне выше среднего до осветления фарша. Добавить перец и помидоры, еще немного обжарить. Посолить, поперчить по вкусу и при желании добавить зиру. Все перемешать и протушить, после чего снять с огня и оставить остыть. Зелень мелко порезать, чеснок выдавить. Сыр натереть на большой терке. Сложить фарш с овощами, зелень и творог в большую миску и хорошо перемешать. В батоне срезать треть "шапочки". Изнутри удалить мякоть. Должен выйти челнок. Внутрь "челнока" выложить начинку. Переложить батон на противень и запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

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