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С тестом возиться не придется: пирог с мясом за 20 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Пирог может заменить полноценный ужин, поскольку он очень сытный
Пирог может заменить полноценный ужин, поскольку он очень сытный. Фото babusyni-retsepty.com.ua

Это очень вкусно, просто, быстро и без хлопот

Если желания возиться с тестом у вас сегодня нет, но хочется порадовать близких чем-нибудь вкусненьким, рекомендуем приготовить мясной пирог в батоне. В таком блюде вы потратите несколько минут на приготовление начинки.

Ее, кстати, можно изменять по настроению и вкусу. А рецептом ленивого пирога с мясом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить пирог с мясом в батоне

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.
  • мясной фарш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • сыр – 70 г
  • зеленый лук и укроп – по вкусу
  • чеснок – по вкусу
  • соль, перец и зира – по вкусу
  • сливочное или подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Овощи мелко порезать.
  2. На сливочном масле или масле поджарить лук и выложить весь фарш. Все немного обжарить на огне выше среднего до осветления фарша.
  3. Добавить перец и помидоры, еще немного обжарить.
  4. Посолить, поперчить по вкусу и при желании добавить зиру. Все перемешать и протушить, после чего снять с огня и оставить остыть.
  5. Зелень мелко порезать, чеснок выдавить.
  6. Сыр натереть на большой терке.
  7. Сложить фарш с овощами, зелень и творог в большую миску и хорошо перемешать.
  8. В батоне срезать треть "шапочки". Изнутри удалить мякоть. Должен выйти челнок.
  9. Внутрь "челнока" выложить начинку.
  10. Переложить батон на противень и запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

Если вы любите вкусные закуски рекомендуем также приготовить пиццу из лаваша за 15 минут. Идеальное блюдо для быстрого завтрака или перекуса.

Теги:
#Мясо #Готовим дома #Мясной пирог #Пиріг