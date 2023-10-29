С тестом возиться не придется: пирог с мясом за 20 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это очень вкусно, просто, быстро и без хлопот
Если желания возиться с тестом у вас сегодня нет, но хочется порадовать близких чем-нибудь вкусненьким, рекомендуем приготовить мясной пирог в батоне. В таком блюде вы потратите несколько минут на приготовление начинки.
Ее, кстати, можно изменять по настроению и вкусу. А рецептом ленивого пирога с мясом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".
Как приготовить пирог с мясом в батоне
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.
- мясной фарш – 300 г
- лук – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- сыр – 70 г
- зеленый лук и укроп – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- соль, перец и зира – по вкусу
- сливочное или подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- Овощи мелко порезать.
- На сливочном масле или масле поджарить лук и выложить весь фарш. Все немного обжарить на огне выше среднего до осветления фарша.
- Добавить перец и помидоры, еще немного обжарить.
- Посолить, поперчить по вкусу и при желании добавить зиру. Все перемешать и протушить, после чего снять с огня и оставить остыть.
- Зелень мелко порезать, чеснок выдавить.
- Сыр натереть на большой терке.
- Сложить фарш с овощами, зелень и творог в большую миску и хорошо перемешать.
- В батоне срезать треть "шапочки". Изнутри удалить мякоть. Должен выйти челнок.
- Внутрь "челнока" выложить начинку.
- Переложить батон на противень и запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.
Если вы любите вкусные закуски рекомендуем также приготовить пиццу из лаваша за 15 минут. Идеальное блюдо для быстрого завтрака или перекуса.