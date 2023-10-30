Для пышного омлета нужно только три ингредиента: завтрак получится как в детском саду

Вы приготовите его за считанные минуты

Завтрак – важный прием пищи, который пропускать нежелательно. Мы хотим, чтобы завтрак был натуральным, питательным, вкусным, еще и быстрым в приготовлении.

Безусловно, самым популярным блюдом на завтрак считается омлет. Рецептов его приготовления — невероятное множество: с молоком, овощами, колбасками и сыром. Это простое блюдо каждый может дополнять по своему вкусу. А сегодня мы с "Главредом" приготовим необычный вариант этого блюда — со сметаной и молоком. Простое в приготовлении, но сытное блюдо обязательно придется по душе не только вам, но и членам вашей семьи.

Как приготовить омлет со сметаной и молоком

Ингредиенты:

яйца — 8 шт.;

молоко — 150 г;

сметана — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйца, добавляем к ним сметану, молоко, соль и все тщательно перемешиваем с помощью миксера. На горячую сковороду вливаем растительно масло и отправляем яичную смесь. Жарим ее на медленном огне, пока омлет не подымется. Накрываем под крышкой и жарим 15 минут. Готовый омлет выкладываем на тарелку и подаем.

Для сытного и здорового завтрака можно приготовить омлет с овощами по рецепту "Телеграфа". Вкусное блюдо вы приготовите быстро.